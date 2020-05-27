Скандал екс-президента Петра Порошенка з ДБР лише відволікають українців від реальних проблем

Про це політолог Юрій Романенко попередив у своєму відеоблозі на YouTube (щоб подивитися, скрольте вниз).

"Це гребанный цирк, яким є вся українська політика, і в якій немає нічого серйозного за винятком бабла, яке вони пиляють через бюджет. Забавно, що цей цирк відбувається через інститути, які створив Порошенко, коли був президентом. Фейкові інститути створюють фейковую видимість діяльності: всі ці НАБУ, ДБР, САП, НАЗК", - заявив Романенко. "Вони імпотентні органи, які нічого, крім витягування з бюджету грошей, нездатні робити і в рамках такої системи нічого не зроблять".

Юрій Романенко наголосив, що для більшості українців відбувається з Порошенко не має значення. На його думку, лідер "ЄС" повинен повторити долю Міхеїла Саакашвілі, щоб його почали сприймати всерйоз.

"До того, що відбувається навколо Порошенка, можуть серйозно ставитися тільки порохоботы... Це ж годівниця. І коли навіть найменша загроза для дійної корови виникає, то це викликає хворобливу реакцію. Я не повірю в серйозність цього цирку до того моменту, поки він не почне скакати по дахах, а потім його з мішком на голові не відправлять якимось таємним рейсом до Варшави, де він там будент на прес-конференціях розповідати, якісь казки, а потім буде прориватися через кордон", - зазначив експерт.

За словами Юрія Романенка, не потрібно звертати уваги на ажіотаж навколо штурму музею Гончара, де були картини Порошенко. Він упевнений, що все це спроба пустити пил в очі і приховати великі махінації з бюджетними коштами.

"Це все розвод від нашого тіньової держави. Таким чином л*хам вішають локшину на вуха, а там далі в Укравтодорах та інших жирних інститутах влади йде невпинний розпил наших з вами коштів, які вони висмоктують під тим або іншим приводом, а походу розповідають казочки. Про те, як добре мати зелену енергетику, а потім треба зняти 100 квт, які кожна сім'я може за пільговим тарифом отримувати, бо нічим оплачувати за "зеленку" інвесторам... Тому що хтось набудував потужностей, а нам розповідають: ви повинні оплачувати", - підсумував політолог.

Нагадаємо, нова пастка Зеленського з Порошенком не спрацювала, Лесев розкрив деталі: «Не такий брудний».

Як повідомляла Politeka, нова зовнішність Порошенко справила фурор, на нових кадрах не дізнатися.

Також Politeka писала, що нестабільний Зеленський наговорив українцям зайвого: "не Можна назвати бідними".