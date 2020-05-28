Кремль готовий піти на найрадикальніші заходи, щоб пробитися на територію України

Про це російський політолог Валерій Соловей заявив на YouTube, передає Politeka.net.

За словами експерта, в Москві підготували два плани по подальшому захопленню України та Білорусі. "Мирний" варіант передбачає, що український президент Володимир Зеленський зважиться на прямий діалог з бойовиками "Л/ДНР" на Донбасі, що дозволить РФ збільшити свій вплив.

"Український президент так чи інакше сідає за стіл переговорів із самопроголошеними республіками, приймається новий Виборчий кодекс України, вибори в місцеві органи влади, в тому числі в самопроголошених республіках, і одночасно Москва наполягає на тому, щоб під тим або іншим приводом були організовані позачергові парламентські вибори, де Москва розраховує на успіх своїх креатур партійно-політичних", - розповів Володимир Соловей.

Як запевняє політолог, якщо президент не погодиться на переговори, Кремль піде на радикальні заходи - там готові принести в жертву навіть власних громадян. Росіяни планують підставити українців, щоб проти них озброїлася Європа.

"У цей час відбувається кілька терористичних актів у Луганську, Донецьку і в Москві, де гинуть "герої" "російської весни" і разом з ними велика кількість мирних громадян. Знаходяться прямі докази причетності до цих терактів українців. Після цього Росія висуває Україні ультиматум, який буде підтриманий Німеччиною і Францією", - заявив Соловей.

Експерт припускає, що після терактів Москва зажадає роззброїти українських воїнів, а потім почне вторгнення, скориставшись плутаниною. За його прогнозами, відбудеться до кінця 2020 року.

"В Україні разом з цими терактами спалахує заколот, і Росія вводить війська для "братньої допомоги"... Потрібен дуже хороший казус беллі... І Росія починає діяти. Мова йде не про окупацію України. Нічого подібного ніколи не планувалося... Цей рік буде вирішальним", - підкреслив політолог і додав, що Росія прагне отримати сухопутний шлях у Крим.

Нагадаємо, окупанти готують готують масштабну акцію проти України в Донецьку.

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