Все вирішиться вже в цьому році

Президент РФ Володимир Путін прагне розділити Україну вже в 2020 році

Про це колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко розповів виданню "Факти", передає Politeka.net.

За словами генерал-лейтенанта, Путін і російський Генштаб весь 2019 рік прагнули змусити Україну піти на угоду з бойовиками "Л\ДНР". У Кремлі хотіли, щоб Київ підписав вигідну для Росії угода. Але ні дипломатичні, економічні заходи не принесли бажаного результату, адже українці стали практично незалежними від країни-агресора. Як зазначив Ігор Романенко, у Росії залишився єдиний вихід - вирішити питання силою.

"Таке вже траплялося, коли після збройної агресії з боку РФ Україна змушена була підписувати договори, вигідні Путіну. Так, наприклад, було після Іловайська в серпні 2014 року, коли в котлі загинула велика кількість українських військових. Після Дебальцеве в лютому 2015 ситуація була ще гіршою", - заявив український військовий.

За інформацією Романенко, цієї весни росіяни планували знову натиснути на Україну і поставити ультиматум: "Ви за тиждень повинні прийняти всі закони, які нас влаштовують, в іншому випадку будемо продовжувати військову агресію". Більше того, РФ могла ввести війська, щоб створити нові "республіки" під керівництвом Москви.

"Швидше за все, могли розділити нашу країну по Дніпру для того, щоб спробувати ще раз створити так звану „Новоросію“. А потім, мовляв, ви перекидатися, як хочете", заявив генерал-лейтенант.

У підсумку, як повідомляє Романенко, Україна була б змушена погодитися на розведення військ в ході Мінських переговорів. Однак Путіну завадила епідемія китайського вірусу - через неї плани не вдалося довести до кінця.

"Наскільки мені відомо, Путіну хотілося в цьому році завершити свій переможний хід по Україні та Прибалтиці до параду Перемоги", — підкреслив Романенко.

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