Андрій Пальчевський та Віталій Кличко - фаворити в боротьбі за крісло мера української столиці

Як повідомляє Politeka.net, про це свідчать результати соціологічного дослідження, яке було проведено ГО "Центром суспільного розвитку "ІНТЕР-АКЦІЯ" в Києві в період з 13 по 17 травня.

З'ясувалося, що чинного міського голову Віталія Кличка готові підтримати 19,1% опитаних (серед тих, хто визначився, 23,9%).

На другому місці опинився журналіст-самовисуванець Андрій Пальчевський. На майбутніх виборах його готові підтримати 18,1% респондентів (серед тих, хто визначився - 22,6%).

За результатами дослідження стало ясно, що в інших кандидатів немає шансів на перемогу. ТОП-5 головних фаворитів виглядає наступним чином:

1. Віталій Кличко - 19,1%

2. Андрій Пальчевський (самовисуванець) - 18,1%

3. Микола Томенко ("Рідна країна") — 9%

4. Сергій Притула ("Голос") - 5,4%

5. Андрій Білецький ("Національний корпус") - 4,6%.

Як стверджує експерт-соціолог Юрій Лагутов, в умовах карантину рейтинг Віталія Кличка стрімко падає, а ось журналіст Андрій Пальчевський, навпаки, наздоганяє чинного мера.

За словами фахівця Миколи Спірідонова, феномен падіння рейтингу мера Витлаия Кличко цілком зрозумілий.

"...Його рейтинг почав падати, рівень довіри до нього... Кличко під час епідемії вірусу біг попереду паровоза. Він намагався здаватися ще більш жорстким, ніж Кабінет міністрів", - підкреслив експерт і додав, що Віталій Кличко міг втратити підтримку киян через постійні брифінги, на яких він намагався піаритися.

"До виборів залишається п'ять місяців і позиції діючого мера досить хиткі. У спину йому дихає самовисуванець Андрій Пальчевський, і відстає на неповних 2%. По суті, Пальчевський вже зрівнявся з Кличком, і він має позитивну динаміку, оскільки не вбирає в себе негатив", - проаналізував Спірідонов результати дослідження.

Експерти також торкнулися і рейтингів кандидатів від президентської партії "Слуга народу". За їх словами, через те, що політсила втрачає популярність серед українців, падає рейтинг і потенційних кандидатів на посаду мера Києва, тому Олександр Ткаченко та Микола Тищенко навіть не потрапили в ТОП-5 фаворитів.

Нагадаємо, Пальчевський попередив про прийдешню катастрофу: «Україна, мабуть, не зможе існувати».

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