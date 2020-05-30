Слідом за Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром про свої доходи за минулий рік відзвітували співробітники Офісу президента

Судячи з декларацій чиновників, більшість з них - люди заможні. Так, наприклад, голова ОП Андрій Єрмак є кінцевим бенефіціаром 12 компаній. У нього є квартира в Києві і автомобіль Toyota Camry 2015 року випуску. На банківських рахунках Єрмак зберігає понад 27 тисяч гривень, а готівкою 347 тисяч доларів і 50 тисяч євро. У своїй декларації Єрмак вказав, що йому винні більше 8 млн гривень особи з ТОВ "Гарнет Інтернешнл Медіа Груп".

Один із заступників Єрмака, Кирило Тимошенко теж має квартиру в Києві, а також три гаража. У 2019 році він продав нерухомості на 1,75 млн гривень, а його дружина за рік отримала майже 5 мільйонів гривень доходу від бізнесу. Готівкою Тимошенко зберігає 690 тисяч доларів, 110 тисяч євро і 3,9 мільйона гривень. Цікаво, що один відпочинок в ОАЕ обійшовся Тимошенку в 357 тисяч гривень.

Сім'я заступника голови ОП Юлії Ковалів володіє кількома квартирами і будинком, машинами і земельною ділянкою. Готівкою Ковалів зберігає близько 120 тисяч доларів.

Ще один заступник Юрій Костюк виявився скромнішим своїх колег. Вдома він зберігає 12,5 тисяч доларів і 148,5 тисяч гривень. Разом з дружиною він є власником квартири в Києві.

Роман Машовець, який також є заступником голови ОП, задекларував автомобіль дружини HYUNDAI TUCSON 2016 року випуску. Вдома у нього зберігається 8 тисяч доларів готівкою.

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