Не могла навіть уявити, що таке може трапитися

Екс-нардеп і кума Петра Порошенко Оксана Білозір розповіла, як стала жертвою отруєння і була частково паралізована

Білозір повідомила, що сталося це, коли вона очолювала Міністерство культури України.

Свій похід в політику Білозір назвала свідомим кроком. При цьому вона зазначила, що отримала необхідну освіту для такої роботи. Однак прихід в політику обернувся для неї розчаруванням.

"Я думала, що там буде якась колективна робота. Але такого не було. Там кожен депутат працював на себе. Конкуренція проявлялася у чому – наприклад, можна генерувати ідеї, які хтось зі сторони почує, і на наступний день твоя ідея вже кимось опрацьована і внесена. Там свої закони", - передає слова Білозір видання "Страна".

Але найстрашнішим було не це. Екс-нардеп повідомила, що її отруїли, коли вона була на посаді міністра. Тоді вона 12 доби не могла спати. Білозір страждала від сильного запалення спинного мозку, більш того, її частково паралізувало.

"Я рік лежала в Феофанії. Я не могла ходити, не могла пересуватися. Мене чоловік просто садив на велосипед, тому що мені треба було розробляти ноги, щоб зняти параліч, і я крутила педалі. Це було найважливіше відкриття для мене, що хтось просто може хотіти мене вбити", - розповіла Оксана Білозір.

Екс-міністр зазначила, що подолати всі їй допомогла віра в краще і молитви. Зараз вона почуває себе добре, біда залишилася в минулому.

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