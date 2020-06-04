Президент України Володимир Зеленський потрапив у скандал під час візиту до Хмельницького і може бути оштрафований

Як повідомляє Politeka.net, кадри прогулянки глави держави з'явилися в соціальних мережах (щоб подивитися, скрольте вниз).

Судячи з відео, Володимира Зеленського під час прогулянки по Хмельницькому оточували близько двох десятків охоронців в масках, які відтісняли натовп. Місцями оточення шикувалося в два ряди.

"Судячи з кількості охоронців, Зеленський відвідав лігво ворога, а не Хмельницький", - прокоментувала Інна Щер в Twitter.

Інші користувачі теж розкритикували Володимира Зеленського за те кількість охорони, якою він себе оточив:

"Знає справжній рейтинг"; "рейтинг зе все вище і вище.. скоро буде з парканом їздити по містах, 5 метрів висоти"; "Навіщо? В клітку посадити, і надійніше, і економічніше"; "Народ так любить зелю, що потрібно дуже багато охоронців, щоб стримати цю саму народну любов"; "Це вдячні виборці прориваються подякувати самого великого за кінець епохи бідності"; "Дивно, що пішки, а не на танку"; "Цивільних відсікти" пропонував?"; "Путіна скоро переплюне, якщо не вже".

Варто відзначити, що Володимир Зеленський похвалився, як посидів в одному з міських кафе разом з найближчим оточенням і головним санітарним лікарем України Віктором Ляшко. За рішенням Кабміну, поки закладам не можна обслуговувати клієнтів в залах - тільки на відкритих терасах. Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив Телеграм-каналу Pavlovsky News, що поліція перевірить цей випадок на предмет правопорушення:

"Поліції не вперше штрафувати президента. Коли Володимир Зеленський показав свій бюлетень в квітні 2019 року, він був оштрафований за розголошення таємниці голосування. Тому компетентні органи поліції розглянуть це питання".

Судячи з кількості охоронців, Зеленський відвідав лігво ворога, а не Хмельницький...

Alex Drone pic.twitter.com/mlTLWdKdtK — Інна Щер (@shcherbininainn) June 3, 2020

Антон Геращенко нагадав, що за порушення умов карантину в Україні карають штрафом у розмірі 17 тисяч гривень.

Нагадаємо, Зеленський прийняв радикальне рішення, що зміниться до 1 вересня.

Як повідомляла Politeka, українці тікають з країни, Зеленський в гніві заговорив про витрачені гроші.

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