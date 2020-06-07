В Україні стартував третій етап пом'якшення карантину, заробили спортзали, частково відновилося ж/д сполучення. У що це виллється українцям, розповів журналіст Андрій Пальчевський

Про ослаблення обмежень зайшла мова в студії "Великої вечора" з Діаною Панченко на NewsOne, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

За словами Пальчевського, у міністра охорони здоров'я Максима Степанова, який 1 червня оголосив старт третього етапу пом'якшення карантину, кудись зник запал, і це викликає тривогу.

"Голос змінився, погас (у Степанова, - ред.) Де цей сполох, де цей дзвін змін в медицині? Ми бачимо людину, яка вже готова покласти свою голову на плаху... І ось зараз вони змінять чергового міністра. Нам від цього ні холодно, ні жарко, вони бувають тільки гірше і гірше", - припустив майбутню відставку міністра журналіст.

За його словами, голова держави хоче чути лише добрі новини, що насправді вилазить потім українцям боком.

"До Володимира Зеленського мають допуск люди, які, в першу чергу пестять його вухо, в переносному сенсі, тобто вони йому повідомляють тільки хороші новини. Погані проб'ються самі, але буде вже пізно. І як вони будуть реагувати? От киянка пише: "Була кількість х - метро було закрито. Вже кілька днів зростає кількість хворих - метро відкрито. Де логіка?" Її немає, і тому й гасне голос міністра, тому що він розуміє, що віддуватися буде в кінці кінців він... Вийде так, що люди будуть їздити зараз, перезаражаються, а все чому? Тому що держава так проворовалася за 30 років, що не могла забезпечити своїх громадян двомісячними зарплатами, не могла зняти тягар платежів, більш того їх збираються збільшити, як було оголошено, з осені".

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