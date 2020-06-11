Главу парламентської фракції Батьківщина Юлію Тимошенко засікли під час «побачення» з лідером Радикальної партії Олегом Ляшком

Зустрілися вони в київському ресторані. Відповідні кадри опубликовалана своїй сторінці в Facebook політичний експерт Тетяна Лупова 10 червня.

"Ось кого я сьогодні не очікувала побачити. Тимошенко і Ляшко разом п'ють чай на терасі кафе "Китайський привіт". Напевно, передають привіт Зеленському", - йдеться у підписі до фото.

У мережі активно обговорюють таку несподівану зустріч: «Дама з чихуахуа», «Знову пішов на роботу працевлаштуватися?», «Поруч парочка сиділа. Він лисів, вона сідел...», «Росіта влаштує йому ввечері караоке!», «Повернення блудного сина. До мамки», «Гарна пара! Токанинадазавидавать!», «Він букет притарабанив. Джентельмен», «Миритися прийшов», "Скотиняка і зозуля".

«Побачення» Ляшко і Тимошенко навіть надихнуло переінакшити вірш Бориса Пастернака:

Спека херачила всюди, в усі межі,

Сиділа пара за столом, знову сиділа.

На термос дуло з кута, але жар спокуси

Здіймав на вибори крила хрестоподібно.

Нагадаємо, раніше Олег Ляшко також складався Блоці Юлії Тимошенко (БЮТ), але в 2010 році був виключений з фракції «за співпрацю з коаліцією більшості, зокрема, за голосування за зміни до Конституції, закон про Кабінет Міністрів і регламент Верховної Ради України».

Пізніше політик заснував Радикальну партію України.

Зазначимо, після виключення з БЮТ відносини між політиками важко назвати дружніми. Так, Ляшко звинувачував Тимошенко у "виводі мільйонів доларів з держбюджету в офшори" і називав її "московської зозулею" та "лисицею подертою", маючи на увазі співпрацю з Кремлем і вимагаючи позбавити українського громадянства.

"Дуже злий на Юльку. Ця московська зозуля, яка одягнена в українські вишиванки, намагалася чужими руками реалізувати путінський, кремлівський план по захопленню влади. Моєї злості немає меж", - заявив Ляшко у листопаді 2016 року.

Ляшко навіть висловлювався за те, щоб вислати Тимошенко в Росію, де "Путін дасть їй російське громадянство, адже вона його заслужила".

"Разом з громадянством і звання героя Росії за підривну діяльність, яку московська зозуля проводить в Україні. Ти герой, хочеш відставки Петра? Вийдіть на трибуну і скажи... Чого перед собою діда сунеш? Лисиця подерта", - заявляв лідер радикалів в кулуарах Ради.

У свою чергу Тимошенко називала Ляшко "чіхуахуа" і "бобиком, який дзявкає за вказівкою Порошенко".

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