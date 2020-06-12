В ДБР розповіли, навіщо прийшли з обшуками до екс-чиновника

Після обшуків у будинку екс-міністра інфраструктури Володимира Омеляна в ДБР розповіли про причини

У Державному бюро розслідувань повідомили, що обшуки в приватному будинку були проведені в рамках досудового розслідування викрадення та вбивства журналіста Василя Сергієнка, передає «Укрінформ».

Як стало відомо, обшуки проводилися за місцем проживання колишнього нардепа, члена «Партії регіонів». Раніше цей будинок належав йому. Співробітники ДБР провели в будинку слідчі дії.

За словами Омеляна, особисто до нього ніяких претензій немає, як і звинувачень. Він зазначив, що слідчі нічого не вилучили. Відомо, що екс-міністр цей будинок орендує.

Нагадаємо, що журналіст Василь Сергієнко був жорстоко убитий в 2014 році. Його викрали з власного будинку. На наступний після викрадення день його тіло знайшли в лісі недалеко від міста. На тілі журналіста були виявлені сліди тортур: голова чоловіка була розбита, коліна перебиті, а в області нирок було кілька ножових поранень. Крім цього, на тілі журналіста були ножові поранення в області спини, серця, потилиці і шиї.

В організації викрадення і вбивства звинувачують екс-начальника охорони колишнього нардепа Геннадія Бобова Вадима Мельника. Тіло журналіста знайшли недалеко від бази, яку пов'язують з цим політиком. Додамо, що вбитий Сергієнко розслідував земельні махінації в Черкаській області.

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