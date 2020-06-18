З'ясувалося, що екс-президент і народний депутат Петро Порошенко регулярно прогулював засідання Ради

Парламент припинив виплату коштів Порошенко, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень. Про це йдеться у відповіді апарату вр на запит "Українських Новин".

Мова йде про виплати, отриманих депутатами в травні за квітень, які склали 42 040 гривень. Крім колишнього президента, ще 23 депутата-прогульника позбулися цих виплат.

Згідно з законодавством, якщо депутат без поважних причин за один місяць не бере участь у більш ніж 30% голосувань і в більш ніж 50% засідань комітету, до складу якого обраний, йому не відшкодовуються витрати, пов'язані з його прямими обов'язками.

Нагадаємо, останнім часом на частку Порошенко випало чимало випробувань. 16 червня нардеп втратив батька, похорони якого тепер доводиться переносити з-за судових розглядів, в яких замішаний Порошенко.

Так, 10 червня йому вручили підозру у справі про главу Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочко - екс-президента звинувачують у схилянні останнього до перевищення своїх судових обов'язків.

Більш того, ми розповідали, що 15 червня Порошенко допитували в зв'язку зі здачею Криму і втечею його попередника Віктора Януковича. У цей час Петро Олексійович перебував на півострові і, за його словами, власними очима бачив російських окупантів.

Порошенко заявив, що на той момент від нього вже нічого не залежало. Він нібито намагався домовитися про консультації ВР з кримськими депутатами, але так як територія вже була захоплена, то здійснити зустрічі було важко.

Більш того, в залі Апеляційного суду Києва екс-гарант заявив, що з боку президента РФ були погрози.

"Давалися чіткі вказівки атаки на Петра Порошенка, недопуску його до Сімферополя і всебічного перешкоджання", - уточнив Порошенко.

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