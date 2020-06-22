Російський президент Володимир Путін впевнений, що візит глави української держави до Москви – це лише питання часу

Про це він заявив під час інтерв'ю для фільму «Росія. Кремль. Путін» на телеканалі «Росія-1».

Відповідаючи на запитання, чи можлива поява президента України у Кремлі, хто б це не був, глава РФ відповів гранично ясно:

«Я думаю, що це неминуче. Звичайно, це станеться, питання - коли. Але ми почекаємо».

Коли була порушена тема українсько-російських відносин, російський президент вважав за краще обійти стороною все, що стосується окупації Криму, а також війну на Донбасі, де українські захисники протистоять російським військовим. Те, що зараз відбувається між двома країнами, Путін назвав «розбіжністю» РФ з владою України, вкотре озвучивши мантру про те, що українці – «братський народ».

А ось слова Зеленського про те, що СРСР зіграв роль у розв'язанні Другої світової війни, Путін не забув. Більш того, він заявив:

«Применшувати значення того, що зроблено українським народом у ході Великої вітчизняної війни, а саме це і було зроблено чинним президентом України, – це означає завдати серйозної моральної рани всім, хто дорожить героїчним минулим українського народу».

Раніше ми писали про те, що в Росії вже є ознаки непокори Володимиру Путіну з боку правлячої верхівки. Поки вони ще незначні, але вже вказують на втому і втрату вождем авторитету. На це звернув увагу російський політолог Андрій Піонтковський.

Наприклад, росіяни незадоволені останніми діями Володимира Путіна щодо Дня перемоги. Так президент РФ вирішив випустити громадян на парад, незважаючи на небезпечну обстановку.

Нагадаємо, у мережі показали справжнє ставлення росіян до Путіна.

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