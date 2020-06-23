До Верховної Ради відмовилися пускати поліцейських, які прибули для складання протоколів за порушення народними депутатами правил карантину



Таку заяву в ефірі каналу "Україна 24" зробив нардеп від партії "Слуга народу" Михайло Радуцький.

За його словами, деякі депутати на пленарних засіданнях ігнорують правила карантину, зокрема не носять медичні маски.

"Я особисто підходив до спікера парламенту в четвер і просив викликати поліцію, щоб накласти штрафи. На жаль, є якісь речі, що поліція не змогла зайти разом з Госпотребнаглядом до приміщення Верховної Ради. Я вважаю, що це треба виправляти", - заявив Радуцький.

Така поведінка народних обранців не сподобалася українцям. У мережі піднялася буря обурення через зневажливе ставлення до карантинних заходів з їх боку.

"Депутатів мільйонерів не можна штрафувати, а народ обов'язково!! Совість у вас є?", "Так якого х**вони на цей карантин продовжують, якщо самі правил не дотримуються???", "Не на всіх масочку налазять", "Ну, якщо Раді можна забити на поліцію - народу, тим більше", - писали у незадоволені українці.

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