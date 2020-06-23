«Слуги народу» оскандалилися обговоренням своєї «відтюнингованої» колеги Ірини Аллахвердієвої

У мережу потрапила неформальний розмова голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії з головою миколаївського відділення партії Олександром Корнієнком. Під час їх зустрічі в Миколаєві політики, по всій видимості, не помітили, що мікрофони були увімкнені, і наговорили зайвого про одну зі своїх колег. Відео зняли «НікВесті».

Арахамія і Корнієнко обговорювали депутатку Ірину Аллахвердієву. Так, Кирієнко помітив, що вона «взагалі красуня», а Арахамія з ним погодився. Однак, на цьому обговорення зовнішності нардепа не закінчилося.

«Така поддута, звичайно, трохи. Тюнінг тон ту мач. Слухай, а баба робоча взагалі. Як корабельна сосна. Вона тут від***ярит б***ь тобі 300 зустрічей тобі за 4 місяці. І виграємо дочиста», - заявив Корнієнко.

Далі він запевнив Арахамію в тому, що робота Аллахвердієвої вразить навіть президента Володимира Зеленського.

«Ну ти до президента її заведеш, побачиш. Він підстрибне. Викурить всі айкоси. Скаже: "Баба так. Баба так"», - упевнений депутат.

Увага! На відео присутня нецензурна лексика

До цього ми писали, що до Верховної Ради відмовилися пускати поліцейських, які прибули для складання протоколів за порушення народними депутатами правил карантину. Таку заяву зробив нардеп від партії "Слуга народу" Михайло Радуцький.

За його словами, деякі депутати на пленарних засіданнях ігнорують правила карантину, зокрема не носять медичні маски.

Нагадаємо, порушники карантину сховалися від поліції в Раді: "Депутатів штрафувати не можна".

Як повідомляла Politeka, ганьбою обернулося для "слуги" Тищенка просте запитання про Раду, відео: "Постійно заходять, виходять…".

Також Politeka писала, що топ-соратниця Тимошенко вигуляла в Раду брендовий аксесуар: «Можна купити за...».