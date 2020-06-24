Екс-президент Грузії, а нині голова Виконавчого комітету реформ та член Національної ради реформ України Міхеїл Саакашвілі розповів про свою сутичку з Володимиром Путіним

В інтерв'ю виданню «Гордон» Саакашвілі розкрив, що російський президент погрожував йому війною ще в 2006 році (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз). За словами політика, в листопаді того року вони з Путіним зустрілися на полях саміту СНД в Мінську. За два місяці до цього Грузія затримала шістьох російських офіцерів за звинуваченням у шпигунстві, проте через місяць після тієї події, військових передали Росії.

За словами Саакашвілі, в день їх зустрічі Путін першим пішов на конфронтацію.

«На саміті СНД в Мінську Путін вивів мене в якусь окрему темну кімнату, встромив нігті мені в коліно – розмова була очі в очі – і пригрозив війною. Як ми потім побачили, він не жартував», - розповів політик.

При цьому він зізнався, що Путін не завжди був таким агресивним. Саакашвілі зазначив, що від їхньої першої особистої зустрічі, яка відбулася в Москві в лютому 2004 року, у нього залишилися зовсім інші враження.

«У нас розмова тривала, щоб не збрехати, годин п'ять. Я зрозумів, що це ніякі не переговори між великою й маленькою країною, не зустріч двох політиків, а я перебуваю на сеансі вербування, і Путін просто записує мені бали, вивчає мій характер, мої слабкості», - згадує політик.

При цьому він зазначив, що тоді російський президент був дуже чемний.

Нагадаємо, Саакашвілі не стримався і наговорив українцям зайвого, відео сутички.

Як повідомляла Politeka, Саакашвілі після погроз Грузії заговорив про зникнення України: "Перестане існувати".

Також Politeka писала, що Саакашвілі отримав посаду в уряді, Зеленський підписав указ.