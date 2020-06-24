Нардеп від партії «Слуга народу» Галина Третьякова оскандалилася образливою заявою про дітей «низької якості»
Відео з заявою голови комітету ВР з питань соцполітики та захисту прав ветеранів було опубліковано в мережі і викликало бурхливу реакцію в українців (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз). При цьому відомо, що ролик був оприлюднений ще 29 травня, проте отримав широкий розголос тільки зараз.
Розмірковуючи на тему розподілу соціальних виплат і категорій громадян, які можуть розраховувати на грошову допомогу, Третьякова грубо висловилася про дітей з незабезпечених сімей.
«Коли ми демографічно надаємо такі засоби, які використовуються сім'єю, і народження дитини відбувається не для того, щоб надати їй освіту і рівні права, а народжують дитину, щоб отримати матеріальну допомогу, то ми, скажу жорстко, отримуємо дітей низької якості», - заявила депутат.
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Вона привела в приклад Великобританії, яка, за її словами, дуже суворо ставиться до непрацюючих людей.
«У них навіть колись був заступником міністра соцполітики лорд один. Він сказав, що той, хто сідає і хоче отримати соцдопомогу – його потрібно стерилізувати», - розповіла Третьякова.
Депутат також нагадала про сінгапурського політика Лі Куан Ю, який стерилізував жінок без вищої освіти. Третьякова пояснила, що такими «жорстокими, навіть садистськими методами» у країні «викорчували елементи, які не є захисниками і годувальниками».
«Всіх, хто не є частиною цих елементів, вони не можуть себе віднести до гідного життя. Ну, так я вважаю. Потрібно захищати просту людину», - заявила Третьякова.
Українці не пройшли повз таку заяву.
«Неадекватна тітка. Це ж треба таку маячню «нести», особливо про "дітей дуже низької якості" і про "кастрацію". Галино, терміново біжи до психіатра. І це Слуга Народу?? Зе, ти кого понабирав?», «У неї всі вдома? Здається мені, що частина у відпустці», «Де їх таких "умненьких" тільки народжують! Треба ж, всі такі, як на підбір, у цьому році вилазять! Вчащають щось!», - пишуть люди.
Відзначимо, що представники Постійної комісії Ради Федерації профспілок України з питань рівності прав жінок і чоловіків вже зажадали відставки депутата.
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