Нардеп від партії «Слуга народу» Галина Третьякова оскандалилася образливою заявою про дітей «низької якості»

Відео з заявою голови комітету ВР з питань соцполітики та захисту прав ветеранів було опубліковано в мережі і викликало бурхливу реакцію в українців (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз). При цьому відомо, що ролик був оприлюднений ще 29 травня, проте отримав широкий розголос тільки зараз.

Розмірковуючи на тему розподілу соціальних виплат і категорій громадян, які можуть розраховувати на грошову допомогу, Третьякова грубо висловилася про дітей з незабезпечених сімей.

«Коли ми демографічно надаємо такі засоби, які використовуються сім'єю, і народження дитини відбувається не для того, щоб надати їй освіту і рівні права, а народжують дитину, щоб отримати матеріальну допомогу, то ми, скажу жорстко, отримуємо дітей низької якості», - заявила депутат.

Вона привела в приклад Великобританії, яка, за її словами, дуже суворо ставиться до непрацюючих людей.

«У них навіть колись був заступником міністра соцполітики лорд один. Він сказав, що той, хто сідає і хоче отримати соцдопомогу – його потрібно стерилізувати», - розповіла Третьякова.

Депутат також нагадала про сінгапурського політика Лі Куан Ю, який стерилізував жінок без вищої освіти. Третьякова пояснила, що такими «жорстокими, навіть садистськими методами» у країні «викорчували елементи, які не є захисниками і годувальниками».

«Всіх, хто не є частиною цих елементів, вони не можуть себе віднести до гідного життя. Ну, так я вважаю. Потрібно захищати просту людину», - заявила Третьякова.

Українці не пройшли повз таку заяву.

«Неадекватна тітка. Це ж треба таку маячню «нести», особливо про "дітей дуже низької якості" і про "кастрацію". Галино, терміново біжи до психіатра. І це Слуга Народу?? Зе, ти кого понабирав?», «У неї всі вдома? Здається мені, що частина у відпустці», «Де їх таких "умненьких" тільки народжують! Треба ж, всі такі, як на підбір, у цьому році вилазять! Вчащають щось!», - пишуть люди.

Відзначимо, що представники Постійної комісії Ради Федерації профспілок України з питань рівності прав жінок і чоловіків вже зажадали відставки депутата.

Антисоціальний світогляд Г.Третьякової Україна - соціальна країна? Можна вважати антисоціальний курс державної політики, коли керівниця комітету соціальної політики Верховної Ради #ГалинаТретьякова після пропозицій «наїджати та дискримінувати найманого працівника» вже захопливо наводить приклади про «каструвати та стерилізувати» Ось така вона «нова нормальність» за світоглядом нардепки СН Це і про «дітей дуже низької якості», і про «потрібно стерилізувати»…., і про барське ставлення Ось слухаєш ії брєд і думаєш: А чому вона з мільонних зарплат наглядових рад мовчить, премії по триста – чотриста тисяч в міністерствах та ЦВК….може на них потренується? Чи боїться? І нічого, - каже вона. Спочатку обурюються та протестують, потім замислюються, потім стають прихильниками….класичне вікно Овертона Слухайте, робіть перепост та розголос. P.S. До речі, ця нардепка таки протягнула рішення комітету який вона очолює щодо рекомендації розглянути на цій сесії антипрофспілковий законопроект 2681. І це попри те, що Петиція «не розглядати законопроект 2681» набрала необхідні 25 000 голосів. Далі буде… Gepostet von Страйком "Заради Майбутнього" am Freitag, 29. Mai 2020

Нагадаємо, з'явилися фото нардепши, яку Слуги народу вирішили нав'язати Зеленському.

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