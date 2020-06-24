Нардеп от партии «Слуга народа» Галина Третьякова оскандалилась оскорбительным заявлением о детях «низкого качества»

Видео с заявлением председателя комитета ВР по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов было опубликовано в сети и вызвало бурную реакцию у украинцев (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз). При этом известно, что ролик был обнародован еще 29 мая, однако получил широкую огласку только сейчас.

Рассуждая на тему распределения социальных выплат и категорий граждан, которые могут рассчитывать на денежную помощь, Третьякова грубо высказалась о детях из необеспеченных семей.

«Когда мы демографически предоставляем такие средства, которые используются семьей, и рождение ребенка происходит не для того, чтобы предоставить ему образование и равные права, а рожают ребенка, чтобы получить материальную помощь, то мы, скажу жестко, получаем детей низкого качества», - заявила депутат.

Она привела в пример Великобританию, которая, по ее словам, очень строго относится к неработающим людям.

«У них даже когда был заместителем министра соцполитики лорд один. Он сказал, что тот, кто садится и хочет получить соцпомощь – его нужно стерилизовать», - рассказала Третьякова.

Депутат также напомнила о сингапурском политике Ли Куан Ю, который стерилизовал женщин без высшего образования. Третьякова пояснила, что такими «жестокими, даже садистскими методами» в стране «выкорчевали элементы, которые не являются защитниками и кормильцами».

«Всех, кто не является частью этих элементов, они не могут себя относить к достойной жизни. Ну, так я считаю. Нужно защищать простого человек», - заявила Третьякова.

Украинцы не прошли мимо такого заявления.

«Неадекватная тетя. Это же надо такой бред «нести», особенно о "детях очень низкого качества" и о "кастрации". Галина, срочно беги к психиатру. И это Слуга Народа?? Зе, ты кого понабирал?», «У нее все дома? Сдается мне, что часть в отпуске», «Где их таких "умненьких" только рожают! Надо же, все такие, как на подбор, в этом году вылазят! Частят что-то!», - пишут люди.

Отметим, что представители Постоянной комиссии Совета Федерации профсоюзов Украины по вопросам равенства прав женщин и мужчин уже потребовали отставки депутата.

Антисоціальний світогляд Г.Третьякової Україна - соціальна країна? Можна вважати антисоціальний курс державної політики, коли керівниця комітету соціальної політики Верховної Ради #ГалинаТретьякова після пропозицій «наїджати та дискримінувати найманого працівника» вже захопливо наводить приклади про «каструвати та стерилізувати» Ось така вона «нова нормальність» за світоглядом нардепки СН Це і про «дітей дуже низької якості», і про «потрібно стерилізувати»…., і про барське ставлення Ось слухаєш ії брєд і думаєш: А чому вона з мільонних зарплат наглядових рад мовчить, премії по триста – чотриста тисяч в міністерствах та ЦВК….може на них потренується? Чи боїться? І нічого, - каже вона. Спочатку обурюються та протестують, потім замислюються, потім стають прихильниками….класичне вікно Овертона Слухайте, робіть перепост та розголос. P.S. До речі, ця нардепка таки протягнула рішення комітету який вона очолює щодо рекомендації розглянути на цій сесії антипрофспілковий законопроект 2681. І це попри те, що Петиція «не розглядати законопроект 2681» набрала необхідні 25 000 голосів. Далі буде… Gepostet von Страйком "Заради Майбутнього" am Freitag, 29. Mai 2020

Напомним, появились фото нардепши, которую Слуги народа решили навязать Зеленскому.

Как сообщала Politeka, "слуги народа" опозорились бесстыжим обсуждением на камеру своей горячей коллеги.

Также Politeka писала, что слуга народа засветила в Раде лишнее, скандальное фото облетело сеть.