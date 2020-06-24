Нардеп от партии «Слуга народа» Галина Третьякова оскандалилась оскорбительным заявлением о детях «низкого качества»
Видео с заявлением председателя комитета ВР по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов было опубликовано в сети и вызвало бурную реакцию у украинцев (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз). При этом известно, что ролик был обнародован еще 29 мая, однако получил широкую огласку только сейчас.
Рассуждая на тему распределения социальных выплат и категорий граждан, которые могут рассчитывать на денежную помощь, Третьякова грубо высказалась о детях из необеспеченных семей.
«Когда мы демографически предоставляем такие средства, которые используются семьей, и рождение ребенка происходит не для того, чтобы предоставить ему образование и равные права, а рожают ребенка, чтобы получить материальную помощь, то мы, скажу жестко, получаем детей низкого качества», - заявила депутат.
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Она привела в пример Великобританию, которая, по ее словам, очень строго относится к неработающим людям.
«У них даже когда был заместителем министра соцполитики лорд один. Он сказал, что тот, кто садится и хочет получить соцпомощь – его нужно стерилизовать», - рассказала Третьякова.
Депутат также напомнила о сингапурском политике Ли Куан Ю, который стерилизовал женщин без высшего образования. Третьякова пояснила, что такими «жестокими, даже садистскими методами» в стране «выкорчевали элементы, которые не являются защитниками и кормильцами».
«Всех, кто не является частью этих элементов, они не могут себя относить к достойной жизни. Ну, так я считаю. Нужно защищать простого человек», - заявила Третьякова.
Украинцы не прошли мимо такого заявления.
«Неадекватная тетя. Это же надо такой бред «нести», особенно о "детях очень низкого качества" и о "кастрации". Галина, срочно беги к психиатру. И это Слуга Народа?? Зе, ты кого понабирал?», «У нее все дома? Сдается мне, что часть в отпуске», «Где их таких "умненьких" только рожают! Надо же, все такие, как на подбор, в этом году вылазят! Частят что-то!», - пишут люди.
Отметим, что представители Постоянной комиссии Совета Федерации профсоюзов Украины по вопросам равенства прав женщин и мужчин уже потребовали отставки депутата.
Напомним, появились фото нардепши, которую Слуги народа решили навязать Зеленскому.
Как сообщала Politeka, "слуги народа" опозорились бесстыжим обсуждением на камеру своей горячей коллеги.
Также Politeka писала, что слуга народа засветила в Раде лишнее, скандальное фото облетело сеть.