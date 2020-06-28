Конституцію України потрібно змінити, щоб президент Володимир Зеленський поніс відповідальність за те, що відбувається в країні

Про це громадський діяч Андрій Пальчевський розповів у своєму відеоблозі в Facebook (щоб подивитися, скрольте сторінку вниз), передає Politeka.net.

"З Днем Конституції україни. Це не привітання, це привід подумати, куди документ 30 років, третину століття, написаний тому, завів нашу країну, перетворивши її з самою перспективною в саму відсталу в Європі. З самими великими соціальними лінгвістичними, релігійними, проблемами", - зазначив Андрій Пальчевський. - "При чому тут конституція, запитаєте ви. Та при тому. Американську конституцію за майже 300 років поміняли 27 разів. У нас кожен президент, який намагається стати султаном (і всім вдається) від двічі судимого в гаражі і втік з мільярдами до того, хто організував нам олігархічну систему, до сьогоднішнього - всі стають орлами, які ширяють над полем бою під назвою Україна, яка з кожним роком перетворюється на все більш бідну, нещасну, забиту країну".

Як звернув увагу громадський діяч, ситуація в Україні продовжує погіршуватися, хоча не так давно Володимир Зеленський хвалився успіхами в боротьбі з китайським вірусом.

"Зараз мене зупинив поліцейський і запитав: "Невже ви вірите в вірус?". Звичайно, а як можна в нього вірити, якщо керівництво країни зробило все, щоб задурити, забалакати людям голови. Сьогодні померло 30 чоловік, щоб ви знали. По тисячі додається кожен день, і міністр вже закричав про те, що скоро всі лікарні будуть забиті. Адже ще недавно, три тижні тому, президент говорив про те, що ми майстри спорту з боротьби з вірусом", - підкреслив Андрій Пальчевський.

Він також розкрив, які зміни потрібно внести в основний закон:

c днем К! Gepostet von Андрей Пальчевский am Sonntag, 28. Juni 2020

"Головне в Конституції - це двопалатний парламент і представництва українських областей. І щоб президент, а ніхто інший, ніс кінцеву відповідальність за те, що відбувається з нами. Не так, як зараз, закликали Шмигаля, шпыгаля, дураля, повиганяли всіх, кого треба і не треба, а сам ширяє над сутичкою. Ні, це треба міняти".

Нагадаємо, Андрій Пальчевський підказав, як допомогти людям, які хворіють китайським вірусом: «Скоро переможемо! Тільки без нашого Мозу».

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