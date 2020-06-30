Український громадський діяч Андрій Пальчевський прокоментував ситуацію з ослабленням карантину і різким стрибком захворюваності

На думку Пальчевського, українці перестали вірити в коронавірус, і цьому багато в чому посприяла сама влада. Про це громадський активіст заявив в ефірі програми "Великий вечір" на NEWSONE, передає Politeka.net.

"Люди перестали вірити в коронавірус. Керівництво нашої країни вело себе таким чином, щоб все зробити, щоб перетворити все на фарс. В кафе посиділи, то ще виступили, то стали "майстрами спорту з боротьби з коронавірусом" - такий напівжарт, що обернувся... насправді все тільки починається. Я припускаю, що кількість хворих збільшиться в п'ять разів десь вже до кінця серпня", - поділився своєю думкою Пальчевський.

Експерт попередив українців про погіршення ситуації, нагадавши, що, на його думку, одним з винуватців кризи є головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

"Нас чекають довгі випробування... на жаль, це закінчиться крахом системи. Якщо ми з вами будемо говорити правду, нас люди будуть ненавидіти, як ніби ми винні, що вірус поширюється. Люди, чим далі від столиці, тим менше вірять у коронавірус, за винятком західних областей, де зараз, як вони написали, 70% заповненості ліжок хворими... хоча це неправда, набагато вище. Київ підходить... Олександрівська лікарня та лікарня №4 вже на межі, і я думаю через два тижні там будуть всі (ліжка зайняті, - ред.). І коли піде реальна статистика щодо цих нещасних людей, які захворіли і пішли від нас, ми зрозуміємо, що все набагато гірше, ніж передбачалося, - роз'яснив Пальчевський. - Тепер, що робити? Платон колись сказав, що в будь-якій справі головне - початок. Спочатку як вигадали історію, що "ми вже майже перемогли"... і показують нам цього лікаря Ляшка. Їх не можна допускати не те, що до влади... Це фальсифікатори... до речі, він особисто розвалив епидемслужбу (Пальчевський про Ляшка, - ред.)".

Нагадаємо, Пальчевський яскраво розніс Зеленського та його друзів в Раді: "Ви подивіться на їхні пики, у них...".

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