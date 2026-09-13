Графіки відключення світла в Чернігівській області на тиждень з 14 по 20 вересня оприлюднено: більшість погодинних знеструмлень триватимуть у денні години, з 09:00 до 17:00.

Графіки відключення світла у Чернігові на найближчі дні оприлюднили в області. Графіки відключення світла в Чернігівській області на тиждень з 14 по 20 вересня передбачають вимкнення електроенергії переважно в денні години — з 09:00 до 17:00. Про це повідомляє Чернігівобленерго.

Найширший перелік адрес застосують у понеділок, 14 вересня. У графік цього дня увійдуть, зокрема, вулиці 1-ї танкової бригади, Героїв Чорнобиля, Шевченка, Степана Бандери, Космонавтів, Українська, Партизанська, Першотравнева, Одеська, Седнівська, Транспортна, Хлібопекарська та Юрія Мезенцева. Загалом у переліку цього дня — десятки вулиць обласного центру.

У вівторок, 15 вересня, до знеструмлень додадуться нові адреси: вулиці Гетьмана Полуботка, Євгена Калити, Земська, Мачеретівська, Милорадовичів, Молодіжна, Народного руху, Нєкрасова, Олександра Лазаревського, Перемоги та Тролейбусна. Більшість адрес із понеділкового переліку залишаться в графіку.

У середу, 16 вересня, перелік знову розширять. Додатково відключатимуть вулиці Кривулевську, Левка Лук'яненка, Мартина Небаби, Освіти, П'ятницьку та Цегельну — разом із повторенням більшості адрес попередніх днів.

У четвер, 17 вересня, до графіка внесуть вулиці Анатолія Шкурка та Жабинського, знову повторивши попередній перелік.

У п'ятницю, 18 вересня, додатково знеструмлять вулиці Іоанна Максимовича, Михайла Грушевського, Олега Міхнюка, Пантелеймонівську та Фабричну.

На вихідні — 19 та 20 вересня — діятиме скорочений графік. У переліку залишаться лише п'ять вулиць: Алєксєєва, Героїв Чорнобиля, Мстиславська, Партизанська та Юрія Мезенцева. Орієнтовний час вимкнень той самий — з 09:00 до 17:00.

Як перевірити свій графік відключення

Актуальний перелік вулиць і годин знеструмлень енергетики радять уточнювати на офіційному сайті підприємства в розділі про погодинні відключення. Через можливі коригування графіка мешканцям радять заздалегідь заряджати телефони та павербанки й зважати на те, що світло можуть вмикати з невеликою затримкою після завершення запланованого інтервалу.

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