Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розставив усі крапки на "і" з приводу, чи була у нього нещодавно розмова з президентом Володимиром Зеленським про відставку

Раніше з'явилася інформація, що гарант запропонував Разумкову залишити посаду, але той відмовився. В ефірі телеканалу "112" спікер парламенту спростував будь-які чутки про своє звільнення.

"Це неправда, такої розмови не було. Причому ця історія повторюється регулярно раз чи два в місяць, але вона не відповідає дійсності. Жодного разу у мене не було розмови з президентом про те, щоб він мені пропонував піти з посади, або я йому пропонував, що піду", - уточнив Разумков.

Нагадаємо, Дмитро Разумков очолює Верховну Раду з 29 серпня 2019 року.

Раніше ми повідомляли, голова ВР здивував заявою з приводу російської мови. За словами Разумкова, мовне питання на сьогоднішній день не має роз'єднувати суспільство, а сам закон має відповідати нормам Конституції.

"Ми не піднімали питання мови під час виборів, не піднімали в Раді. Я вважаю, що не треба брати питання, які роз'єднують суспільство. І сприйняття тих чи інших процесів на сході і заході кардинально різняться. Тим більше, на окупованому сході. Тому я особисто ніколи не будував кампанії навколо мови і вважаю, що це неправильно. Якщо ми говоримо про мову, то закон про мову повинен влаштовувати всіх і відповідати Конституції", - заявив спікер, додавши, що Україні потрібні квоти для російської мови, і що мовний закон може допомогти повернути окуповані території.

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