Кадри кортежу президента України Володимира Зеленського в Одесі викликали великий резонанс в соцмережах

Як повідомляє Politeka.net, очевидці опублікували на YouTube відео, як автомобільна колона пересувалася по місту (щоб подивитися, скрольте вниз).

Напередодні Володимир Зеленський відвідав Одесу з робочою поїздкою. Як звернули увагу місцеві жителі, у супроводі президента було близько десятка автомобілів, включаючи поліцейську.

Українці обговорили президентський кортеж у коментарях під відео, і їх думки розділилися:

"Бачили його, спускається ввечері на стоянку дельфінарію. Взагалі не зрозуміли, що це кортеж президента. Один Мерседес і три мікроавтобуси. І їхали в потоці з іншими авто звичайних людей"; "Та Що ви не задоволені? Вони навіть зупиняються на світлофорі, що б народ не турбувати. А Вам все не так..."; "Слуга народу їде в гігантському кортежі за гроші народу до народу, більшість якого і однієї машини-то немає"; "Це Президент країни, хтось супроводжує, хто зустрічає, нічого особливого в цьому немає. А те, що він на перехресті на "червоний" зупинився, як нормально роблять, ніхто з "доброзичливців" і не помітив)"; "В кінці кортежу проїхав мужик на велосипеді - це Зеленський"; "Кортеж велосипедистів".

Варто відзначити, що під час передвиборної компанії глава держави обіцяв позбутися від кортежів та не перекривати дороги для їхнього руху. Як видно на ролику, проїжджу частину спеціально для президента дійсно ніхто не перекриває, крім того, машини зупиняються на світлофорах.

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