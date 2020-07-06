Президента України Володимира Зеленського можна буде "скинути" тоді, коли його рейтинг буде не першим, а другим чи третім

Як передає Politeka, таку думку висловив заступник директора Інституту соціології НАН України Євген Головаха в інтерв'ю ВВС.

"Ви думаєте, Зеленського не можна було вже давно скинути? Думаєте, немає впливових людей, які можуть організувати якийсь майдан і почати дії, що призведуть до колапсу? Вони просто бачать, що є ще масова народна підтримка", - зазначив один з провідних українських соціологів.

Головаха наголосив, що будь-які протести не матимуть успіху без психологічної та моральної підтримки з боку більшості населення країни.

"Проти Януковича боролися кілька сотень тисяч, але була масова моральна підтримка. І це вирішило його долю", - нагадав соціолог.

Що ж стосується Зеленського, за словами Головахи, для нього загрози почнуться тоді, коли його рейтинг буде не першим, а другим чи третім.

"Я думаю, вони (команда президента, - ред.) уважно там дивляться за рейтингом, і я б їм це теж рекомендував. Особливо з такою економікою, яку ми отримаємо в посткарантинному суспільстві, і такою кількістю збіднілих", - наголосив експерт.

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