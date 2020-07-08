В екс-президента Петра Порошенка кинули пачкою грошей під час його виступу під будівлею суду

8 липня колишній президент України прибув до Печерського суду, де для нього мають обрати запобіжний захід у справі про чинення тиску на голову Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка в 2018 році заради призначення першим заступником Сергія Семочка.

Під будівлею суду зібралося багато людей, одні з яких підтримували колишнього президента, а інші виступали проти. У перерві судового засідання Порошенко вийшов до присутніх і почав виголошувати промову, проте його зупинив невідомий чоловік, який кинув у політика пачку доларів (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз). При цьому з'ясувалося, що гроші були фальшивими.

Відповідними кадрами поділився Телеграм-канал Pavlovsky News.

Коли в Порошенка полетіли купюри, йому на допомогу прийшли охоронці, однак колишній президент явно сильно розлютився, відштовхнув їх і почав вказувати в натовп на «провокатора».

«Цього провокатора, який до нас прорвався, терміново, ми зараз встановимо хто він і звідки взявся. Ми будемо саме так зустрічатися з кожним», - заявив Порошенко.

⚡️В Порошенко бросили пачкой фальшивых долларов во время его речи, подробнее - https://t.me/joinchat/AAAAAEs2DrjBFfYHcsecJQ В перерыве судебного заседания, где ему избирают меру пресечения, Пётр Алексеевич вышел к своим сторонникам. Прямо из толпы в него полетела пачка фальшивых денег. Порошенко сразу заявил, что это сделал провокатор и приказал его вывести из толпы. Gepostet von Pavlovsky News am Mittwoch, 8. Juli 2020

Раніше ми писали, що 8 липня біля будівлі суду над Порошенком зібрався мітинг підтримки. Туди прийшли близько 10 тис. українців. Проходячи в натовпі, скандує "криголам", Порошенко зачепив оператора, який знімав те, що відбувається.

після цього випадку згадали інші казуси Порошенка з натовпом. Користувачі жартують: що раніше "зривав шапки, хапав за носи. Тепер ось камери збиває. Правда, випадково. Але майстерність і досвід вгадуються".

Нагадаємо, Порошенко під маскою приховує результати пластики, омолодження вражає: "Взяв приклад з Зеленського".

Як повідомляла Politeka, "Ледокол"-Порошенко затоптав оператора на власному мітингу.

Також Politeka писала, що в ДБР зробили екстрену заяву за мальдівським вояжем Порошенка.