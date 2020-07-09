Після випадку в Єгипті загадкова сила "покарала" екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі.

Про це він розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону для YouTube, передає Politeka.net.

Як розповів Саакашвілі, під час політичної кризи в Грузії він вирішив поїхати відпочити на море. Справа була взимку, тому він відправився в Єгипет, де попірнав в Шарм-ель-Шейху. Під час поїздки політику подзвонив єгипетський президент Мухаммед Мурсі і наполегливо запросив відвідати Каїр. Незабаром до Саакашвілі постукав губернатор, який і відвіз його в столицю країни.

В Каїрі Михайлу Саакашвілі показали місцеві визначні пам'ятки, зокрема, усипальницю фараона Хеопса, і провели по місцях, недоступним для звичайних туристів. Так спеціально для такого гостя єгипетські чиновники закрили музей.

"Ми подивилися Тутанхамона. Потім справді подивилися Рамзеса II. Мені сказали: "Це Рамзес II". Я кажу: "Як класно". Ну, значить, хтось запропонував Рамзесу потиснути руку", - розповів Саакашвілі. - "Я не буду розповідати деталі… Нічого поганого не сталося. Але через кілька тижнів або днів я був з візитом у Туреччині. Я вийшов ввечері покататися на велосипеді – якась сила повалила мене з велосипеда".

Колишній президент Грузії зазначив, що після падіння сильно травмував руку, якої торкнувся мертвого фараона: "Я зламав руку в п'яти місцях. Так що треба з цими речами обережніше".

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