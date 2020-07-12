Офіс президента України відзначився новим конфузом, переплутавши назви областей

Відео з помилкою було опубліковано на сторінках ОП в соцмережах. У ньому йшлося про поїздку Володимира Зеленського у Волинську область з робочим візитом.

Тим не менш у титрах до відео вказувалося, що президент прибув у «Луцьку область». Судячи з усього, незабаром помітили помилку та відео було видалено. Тим не менш в мережі встигли з'явитися скріншоти з неправильними субтитрами.

Зазначимо, що на опублікованих кадрах президент зустрічається з волинськими бізнесменами на заводі «Модерн-Експо». Відео з помилкою з'явилося на сторінках ОП в Facebook, Tеlegram і YouTube.

Пізніше в ОП виклали в мережу виправлений варіант відео.

До цього ми писали, що Зеленський підвів підсумки своєї поїздки по Україні, не забувши поскаржитися на важкий рік.

Ролик глава держави оприлюднив на своїй сторінці в Facebook і поскаржився на неспокійний 2020 рік, який і став винен у всіх бідах України.

Адже всі його поїздки на Луганщину, Буковину і Волинь були пов'язані з НП і катаклізмами, які охопили значну площу України в червні і на початку липня.

"2020-й не перестає нас відчувати. Захід – повенями, Схід – полум'ям. Але і там, і там українці не опускають рук. Продовжуємо наполегливо працювати разом, щоб подолати і зробити країну кращою", – написав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський знайшов винного у всіх бідах України, з'явилося відео: "Не перестає відчувати...".

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