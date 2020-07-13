В ЗМІ влаштували кампанію з дискредитації громадського діяча Андрія Пальчевського

Андрій Пальчевський - лідер громадської думки, журналіст і громадський діяч, який відкрито критикує дії влади, включаючи президента України Володимира Зеленського, Офіс президента, Кабмін і мера Києва Віталія Кличка.

Політичний аналітик Олександр Кочетков прокоментував Politeka.net ситуацію з атакою на Пальчевського. На його думку, за цим може стояти оточення Зеленського.

«Початково, як дуже багато хто, Пальчевський позиціонував себе, як частина, що підтримує Володимира Зеленського, як кандидата в президенти… Через деякий час він перейшов до критики, спочатку м'якої, потім більш жорсткої. Відповідно, в таборі Зеленського всіх, хто критикує, а вже тим більше раніше підтримував, - вважають просто зрадниками. І в Офісі Зеленського вважають, що політикою має право займатися виключно Зеленський і ті, кого він для цього приймає на роботу. Всі інші – не мають права займатися політикою, вони нібито діють у своїх корисливих інтересах і проти країни. Тобто все кампанії проти Пальчевського і тому подібних критиків – координуються з Офісу Зеленського, його найближчим медійним оточенням», - поділився своєю думкою Кочетков.

Аналітик додав, що в «очорненні» Пальчевського використовуються примітивні технології, успадковані від екс-президента Петра Порошенка.

«Для цього використовують ті ж технології, які використовувалися при Порошенкові. Вони буквально успадкували разом з виконавцями у ряді випадків, тобто ось ці ботоферми і так далі. Досить швидко частина з них перейшла на роботу на Офіс Зеленського. Не на Зеленського. Тут дуже важливо підкреслити. Зеленський взагалі знаходиться десь у хмарах, і про багато що коїться від його імені він просто не підозрює. Йому це нецікаво. А ось ця боротьба за нього від його імені ведеться його оточенням. Технології виключно очорнення, ніяких інших там придумати не в змозі, оскільки вони в політиці дилетанти, і використовують принцип «здаватися, а не бути», - уточнив Кочетков.

За словами аналітика, боротьба проти Пальчевського ведеться, щоб не дати тому перемогти на мерських виборах.

«Пальчевський претендує на мера Києва, а туди ж претендує, скажімо, Микола Тищенко, який вважає, що він більше робить і більше цього заслуговує, оскільки ближче до Андрія Єрмака (Голова ОП, - ред.), і відповідно боротьба проти Пальчевського ведеться, в першу чергу, щоб не дати йому перемогти на мерських виборах у Києві», - резюмував аналітик.

Інший експерт, голова київського осередку політичної партії Миколи Томенка "Рідна країна" Олександр Федоренко припустив, що атака в ЗМІ на Пальчевського може бути пов'язана з його головним конкурентом на майбутніх виборах Віталієм Кличком.

За його словами, Пальчевський і Томенко – «це два реальних конкурента Кличка», тому, звичайно, буде вестися робота проти них обох.

Нагадаємо, недавнє соцопитування ГО «Центр суспільного розвитку "ІНТЕР-АКЦІЯ», що стосується симпатій жителів столиці, показало, що Пальчевський з невеликим відривом слідує відразу за Кличком (23,9% голосів) і знаходиться в рейтингу на другому місці з 22,6% підтримки мешканців столиці.

Як пояснив голова Центру «ІНТЕР-АКЦІЯ» Юрій Лагутов, рейтинг Кличка впав на 5%, зате Пальчевський наростив популярність приблизно на стільки ж. Це дозволило громадському діячеві фактично зрівнятися зі своїм головним опонентом.

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Зокрема, правоохоронці вже вивчають матеріали по кількох кримінальних справах, пов'язаних з корупційними схемами нинішнього мера Кличка та його наближених. Одне з них стосується розкрадання бюджетних коштів, виділених на будівництво Сирецько-Печерській лінії столичного метро. За заявленими даними, загальна вартість цього проекту складає 6 мільярдів гривень.

Переможцем тендеру на будівництво стала компанія ВАТ «Київметробуд». При цьому зазначається, що керівництво КМДА в особі мера сприяли такому результату. Спочатку замовник повинен був дати компанії аванс у розмірі 30% від суми договору, проте в КМДА домоглися того, щоб сума авансу становила 95% від загальної вартості.

Таким чином, компанія отримала авансом 2,6 мільярда гривень з бюджету міста. Однак використовуються мільярди не на будівництво метро, а лягають на депозитний рахунок в один з державних банків України. Завдяки цьому компанія також авансом отримує прибуток в якості відсотків у розмірі приблизно 139 мільйона гривень. Як з'ясувалося, ці кошти «знімають» завдяки Кличку і в. о. голови КМДА Миколи Поворозника.

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