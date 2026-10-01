Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області знову нагадало про себе у вересні: свіжі дані моніторингу цін зафіксували зростання вартості низки базових товарів у супермаркетах. Найбільше за місяць додали в ціні гречка та соняшникова олія.

Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області у вересні найбільше вдарило по гречці: за кілограм крупи тепер просять у середньому 80,95 гривні проти 74,63 гривні місяцем раніше. За один місяць базова крупа додала 6,32 гривні, тобто близько 8,5%.

По магазинах, які працюють зокрема в Дніпрі та області, розкид цін помітний. Найдешевшу гречку зараз пропонують у Metro та Auchan — по 74,90 гривні за кілограм, а в Novus вона коштує 74,99 гривні. Натомість у Megamarket крупа подорожчала до 99 гривень за кілограм, і саме ця мережа найбільше тягне середню ціну вгору.

Соняшникова олія теж додала в ціні. Рафінована «Олейна» об'ємом 850 мл у середньому зросла зі 100,68 гривні у серпні до 104,66 гривні у вересні. Найдорожче пляшку продають у Megamarket — 112,50 гривні, в Auchan її віддають по 101,50 гривні, а в Novus — по 99,99 гривні.

Подорожчала, щоправда, не вся олія. Марка «Щедрий Дар» (850 мл) за місяць, навпаки, подешевшала — із 100,07 гривні у серпні до 96,30 гривні у вересні. Найвигідніше її можна купити в Auchan за 92,90 гривні, тоді як у Novus вона коштує 96,99 гривні, а в Metro — 99 гривень.

Цифри наводить фінансовий портал «Мінфін», який щоденно відстежує середні та поточні ціни на продукти у великих мережах супермаркетів. Дані оновлені станом на 30 вересня 2026 року, а для порівняння взято середньомісячні ціни серпня 2026 року.

Крупи лишаються найволатильнішою категорією продуктового кошика: на відміну від олії, де дві популярні марки показали різноспрямовану динаміку, гречка дорожчає швидше за більшість інших позицій бакалії. Тим, хто планує закупи, варто порівнювати ціни одразу в кількох мережах — різниця за ту саму пачку може сягати понад 24 гривень.

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