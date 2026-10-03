Доплати для пенсіонерів у Кіровоградській області нараховуються автоматично після досягнення 70 років. Головне управління Пенсійного фонду в регіоні нагадало, які суми надбавки передбачені для різних вікових груп у 2026 році.

Доплати для пенсіонерів у Кіровоградській області нараховуються автоматично після досягнення 70 років. Жодних заяв подавати не потрібно — Головне управління Пенсійного фонду України в регіоні щомісяця нараховує надбавку разом із пенсією.

Розмір доплати залежить від віку. Пенсіонерам від 70 до 74 років щомісяця додають 300 гривень, від 75 до 79 років — 456 гривень, а від 80 років — 570 гривень. Право на надбавку мають ті, чия пенсійна виплата з 1 січня 2026 року не перевищує 10 340,35 гривні.

Хто і коли отримує надбавку

Надбавку призначають із дня досягнення відповідного віку — 70, 75 або 80 років. Тих, хто народився 1 числа, перерахують уже за повний місяць; якщо ж день народження припадає, наприклад, на 20 число, то за перший місяць нарахують доплату лише за 10 днів.

Окремий нюанс стосується 75-річних. Якщо людині ще у 70 років призначили 300 гривень, то після 75-річчя їй додадуть не 456 гривень, а лише різницю — 156 гривень. Так загальна надбавка зросте до рівня 456 гривень, але не на повну суму.

Чи потрібно звертатися до Пенсійного фонду

Ні. Доплата до пенсії за віком нараховується автоматично, без особистого звернення. Перерахунок проводять на підставі даних, що вже є в електронній пенсійній справі пенсіонера.

Детальніше про умови виплати можна дізнатися на офіційній сторінці Головного управління ПФУ в Кіровоградській області або за телефоном контакт-центру 0800 503 753.

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