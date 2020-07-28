Громадський діяч Андрій Пальчевський висловився щодо боротьби з олігархатом в Україні

Таку заяву він зробив в ефірі телеканалу 112 Україна.

«Нам треба змінити систему, при якій купка українських сімей, яка 30 років тому прийшла до влади… повинна поділитися тим, що вони… не хочеться вживати слово вкрали, тому що це термін практично юридичний, те, що їм дісталося так легко. Коли вони стояли просто при розвалі великої країни і отримали чомусь у одні руки заводи, фабрики, владу і чомусь це все якимись великими сім'ями оформлено», - заявив громадський діяч.

Пальчевський зазначив, що це зробити непросто.

«Значить, хтось повинен піти на боротьбу з цією справою. Це повинен бути зріла людина. І смілива людина ... Повинен бути знайдений чоловік, у якого вистачить сили розгорнути всю цю систему потворну, що склалася за 30 років ... Побори з населення. Заберемо податками, заберемо тарифами, передамо в общак, який називається чи то міським, то чи національним бюджетом, і потім поділимо між собою. Так само працює українська економіка?!», - заявив Андрій Пальчевський.

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