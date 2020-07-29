Петро Порошенко очолив корупційне рух в Україні, коли перебував на посаді президента

Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» розповів громадський діяч Андрій Пальчевський. Він підкреслив, що Україна стала настільки корумпованою, що голова держави ніяк не може залишатися осторонь.

На думку Пальчевського, в такій ситуації у керівника країни є два шляхи.

«Перший – очолити корупційний рух, як це зробив Порошенко, «осідлав» у всіх сферах. Головний корупціонер був хто? Правильно…Або – почати боротьбу», - розповів громадський діяч.

При цьому, за його словами, нинішній президент Володимир Зеленський обрав третій шлях. Пальчевський зазначив, що голова держави не очолив корупційне рух особисто, однак він також не робить нічого для того, щоб народні гроші потрапляли до кишень простих українців, а не корупціонерів.

«Володимир Зеленський не уявляє, які потоки грошей крадуться його підлеглими. Я не обіляю його, тому що його завдання – стежити за тим, щоб народні гроші йшли в народ, а не від народу. Це його помилка», - вважає Пальчевський.

До цього ми писали, що Пальчевський нагадав про те, що Україна – парламентська держава. У той же час, президент країни, за словами Пальчевського, часто втручається в ті сфери, якими він займатися не повинен.

Зокрема, експерт зазначив, що саме голова держави зараз керує економікою.

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