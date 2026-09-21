Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 22 по 28 вересня передбачає короткочасні дощі на початку тижня та поступове потепління без опадів у другій половині — максимум прогріється до +20°, а мінімум удень становитиме +17°.

новий тижневий прогноз погоди для Харківської області обіцяє мешканцям регіону короткочасні дощі на початку тижня, тоді як у другій половині погода стабілізується без опадів.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, вдень температура протягом тижня коливатиметься від +17° до +20°.

У вівторок, 22 вересня, повітря вдень прогріється до +19°, а вночі охолодиться до +14°. Небо буде хмарним з проясненнями, і синоптики прогнозують можливі опади.

У середу, 23 вересня, стовпчики термометрів удень зупиняться на позначці +17°, вночі — +11°. Хмарність очікується суцільна, також можливі опади.

У четвер, 24 вересня, вдень повітря прогріється до +18°, а вночі опуститься до +8°. Небо буде малохмарним, проте синоптики допускають опади.

У п’ятницю, 25 вересня, температура вдень утримається на позначці +18°, вночі — +8°. Хмарність з проясненнями, без опадів.

У суботу, 26 вересня, вдень очікується +19°, вночі — +8°. Хмарність мінлива, опадів не прогнозують.

У неділю, 27 вересня, стовпчики термометрів удень підіймуться до +20°, вночі — +10°. Небо малохмарне, без опадів.

У понеділок, 28 вересня, температура вдень залишиться на рівні +20°, вночі — +10°. Хмарність незначна, опадів не очікується.

Отже, найтеплішим днем тижня стане неділя, 27 вересня, з денною температурою +20°, а найпрохолодніше буде в середу, 23 вересня, коли вдень не перевищить +17°. Перепад температур за тиждень становить лише 3°. Опади прогнозують у вівторок, середу та четвер, тоді як з п’ятниці до кінця тижня погода буде сухою.

У дні з можливими опадами — 22, 23 та 24 вересня — синоптики радять мати з собою парасольку та бути обережними на дорозі через слизьке дорожнє покриття. У решту тижня, коли опадів не прогнозують, погода дозволяє планувати справи на свіжому повітрі без додаткових застережень.

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