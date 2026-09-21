У Сумській громаді за програмою «єВідновлення» погодили компенсації за 151 заявою на майже 15,9 мільйона гривень. Розповідаємо, хто може претендувати на гроші за пошкоджене майно та як подати заявку.

Компенсація на ремонт житла у Сумській області за програмою «єВідновлення» продовжує надходити власникам пошкодженого майна. У Сумській громаді комісія погодила виплати за 151 заявкою на загальну суму майже 15,9 мільйона гривень.

Про це повідомила Сумська міська рада. За даними комісії, за 11 заявками в наданні компенсації за пошкоджені об'єкти нерухомого майна відмовили. Причини відмов стосуються невідповідності об'єктів критеріям програми або неповного пакета документів.

«єВідновлення» — державна програма, яка допомагає власникам житла, пошкодженого внаслідок бойових дій, отримати гроші на ремонт. Кошти виплачуються на банківську картку і призначаються виключно на будівельні матеріали та роботи з відновлення житла.

Скільки грошей погодили у Сумській громаді

Станом на вересень 2026 року за 151 заявкою комісія погодила майже 15,9 мільйона гривень компенсацій. Це означає, що в середньому одна погоджена заявка передбачає близько 105 тисяч гривень на відновлення пошкодженого житла.

Водночас за 11 заявками комісія відмовила. Точні суми компенсацій залежать від площі пошкоджень, зафіксованих в акті обстеження спеціальної комісії, та граничних норм вартості квадратного метра, встановлених постановою Кабміну.

Хто може отримати компенсацію за пошкоджене майно

На кошти програми «єВідновлення» можуть претендувати власники та співвласники житла, яке було пошкоджене внаслідок бойових дій, ракетних чи артилерійських обстрілів. Допомогу не надають тим, чиє житло розташоване на тимчасово окупованих територіях.

Обов'язкова умова — житло має бути пошкоджене, але не повністю зруйноване. Якщо об'єкт знищено повністю, діє інший механізм — житлові сертифікати.

Як подати заявку на компенсацію

Які документи потрібні

Подати заявку можна онлайн — через застосунок чи портал «Дія», або особисто звернувшись до ЦНАП чи нотаріуса. У заяві вказують адресу об'єкта, тип та площу пошкоджень, контактні дані.

Що відбувається після подання

Місцева комісія з обстеження проводить огляд майна, фіксує пошкодження та складає акт. На Сумщині цим займається комісія, створена при Сумській міській раді.

Як приходять гроші

Після погодження суми компенсації кошти зараховуються на спеціальну картку в банку. Витрачати їх можна лише на будівельні матеріали та послуги за затвердженим переліком магазинів і підрядників.

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