"Для більшості з них (бойовиків - ред.) перебування на передовій — єдиний спосіб заробітку. І перемир'я в перспективі загрожує їх цього заробітку позбавити. Тому російські командири, які у цій псевдоармии на всіх ключових постах, можуть віддавати накази, загрожувати страшними карами, але все одно махновщина вилізе назовні, і хто-то в нашу сторону обов'язково пальне. І не один раз", - упевнений експерт.
У той же час він відзначає, що обидва варіанти поки не можуть бути реалізовані.
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Нагадаємо, з 27 липня, почав діяти черговий режим припинення вогню, про який домовились учасники Тристоронньої контактної групи по Донбасу.
В рамках перемир'я обидві сторони зобов'язуються відвести зі своїх позицій озброєння, а також заборонено будь-яке відкриття вогню, застосування снайперів і розвідки, у тому числі з допомогою дронов.
Також варто відзначити, що за даними штабу ООС бойовики вже не одноразово намагалися спровокувати українську сторону на зрив домовленостей, стріляючи по позиціях ВСУ.
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