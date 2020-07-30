Перемир'я на Донбасі не дасть жодних результатів



Як передає Politeka.net , таку думку висловив політичний аналітик Олександр Кочетков на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, все пов'язано обстановкою в невизнаних "республіках".



"Для більшості з них (бойовиків - ред.) перебування на передовій — єдиний спосіб заробітку. І перемир'я в перспективі загрожує їх цього заробітку позбавити. Тому російські командири, які у цій псевдоармии на всіх ключових постах, можуть віддавати накази, загрожувати страшними карами, але все одно махновщина вилізе назовні, і хто-то в нашу сторону обов'язково пальне. І не один раз", - упевнений експерт.

Також він зазначив, що все-таки є способи, щоб домогтися припинення вогню на фронті.

"Перший: роззброїти бойовиків. Тоді велика їх частина розсмокчеться по просторах земної кулі, де ще вистачає військових конфліктів, і стріляти буде просто нікому. Другий: на лінію дотику вийдуть підрозділи НАТО з правом жорстко придушувати вогонь з боку бойовиків", - упевнений Він.



У той же час він відзначає, що обидва варіанти поки не можуть бути реалізовані.

"Передумов реалізації ні першого, ні другого варіанту не бачу. Тому і це перемир'я не буде ні міцною, ні, відповідно, довгим. І це добре, тому що змусить українських і європейських учасників процесу тверезіше дивитися на реалії", - уклав він.

Нагадаємо, з 27 липня, почав діяти черговий режим припинення вогню, про який домовились учасники Тристоронньої контактної групи по Донбасу.

В рамках перемир'я обидві сторони зобов'язуються відвести зі своїх позицій озброєння, а також заборонено будь-яке відкриття вогню, застосування снайперів і розвідки, у тому числі з допомогою дронов.

Також варто відзначити, що за даними штабу ООС бойовики вже не одноразово намагалися спровокувати українську сторону на зрив домовленостей, стріляючи по позиціях ВСУ.

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