Інцидент із захопленням заручників в Луцьку може бути використаний Росією
"РФ і Україна так довго були разом, що ФСБ/ГРУ може організувати в Україні серію терактів для дестабілізації ситуації і тиску на українську владу для примусу її до вигідних Кремлю рішень", - зазначив він.
За його словами, цей випадок може запустити цілу серію куди більш серйозних надзвичайних подій.
Нагадаємо, 21 липня автобус із людьми взяли в заручники в центрі Луцька. Зловмисник, який представився Максимом Поганим, погрожував підірвати автобус, але в результаті сам здався правоохоронцям.
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Раніше політолог Руслан Бортник озвучив думку, що президент України Володимир Зеленський загнав себе в безвихідну ситуацію виконавши вимогу "луцького терориста".
За його словами, в майбутньому президента чекають проблеми через такий вчинок.
"Президент герой до того часу, поки не трапиться, не дай Бог, наступна атака. Як тільки таке трапиться знову, все скажуть:" Так це ж винен Зеленський ". Зеленського в майбутньому чекають величезні ризики", - зазначив політолог.
Нагадаємо, на місці захоплення автобуса в Луцьку прогриміли вибухи: що з заручниками, кадри і подробиці.
Як повідомляла Politeka, захоплення заручників у Луцьку пов'язали з карантином.
Також Politeka писала, що Зеленський терміново відреагував на захоплення автобуса в Луцьку, нові деталі події.