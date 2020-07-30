Інцидент із захопленням заручників в Луцьку може бути використаний Росією

Як передає Politeka.net, таку думку висловив політичний аналітик Олександр Кочетков на своїй сторінці в Facebook.

"РФ і Україна так довго були разом, що ФСБ/ГРУ може організувати в Україні серію терактів для дестабілізації ситуації і тиску на українську владу для примусу її до вигідних Кремлю рішень", - зазначив він.

Також він підкреслив, що подібні випадки не відбувалися під час президентства Петра Порошенка.

"Відсутність таких терактів у період президентства Петра Порошенка начисто перекреслює всю його «ура-патріотичну» риторику і підтверджує, що не публічно вони з Володимиром Путіним цілком ладнали", - вважає експерт.

За його словами, для Путіна складається відповідний момент, щоб «вирішити з Україною».
 
"Він обнулився і буде правити довічно, а в Росії бродіння і навіть протести, так що зовнішньополітична перемога буде дуже до місця", - вважає Кочетков.
 

За його словами, цей випадок може запустити цілу серію куди більш серйозних надзвичайних подій.
 
"На жаль, питання про те, наскільки готові наші спецслужби протистояти професійної терористичної загрози з боку РФ, є суто риторичним", - уклав він.

Нагадаємо, 21 липня автобус із людьми взяли в заручники в центрі Луцька. Зловмисник, який представився Максимом Поганим, погрожував підірвати автобус, але в результаті сам здався правоохоронцям.

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Раніше політолог Руслан Бортник озвучив думку, що президент України Володимир Зеленський загнав себе в безвихідну ситуацію виконавши вимогу "луцького терориста".

За його словами, в майбутньому президента чекають проблеми через такий вчинок.

"Президент герой до того часу, поки не трапиться, не дай Бог, наступна атака. Як тільки таке трапиться знову, все скажуть:" Так це ж винен Зеленський ". Зеленського в майбутньому чекають величезні ризики", - зазначив політолог.

Нагадаємо, на місці захоплення автобуса в Луцьку прогриміли вибухи: що з заручниками, кадри і подробиці.

Як повідомляла Politeka, захоплення заручників у Луцьку пов'язали з карантином.

Також Politeka писала, що Зеленський терміново відреагував на захоплення автобуса в Луцьку, нові деталі події.