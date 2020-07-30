Це може бути тільки початком

Інцидент із захопленням заручників в Луцьку може бути використаний Росією

Як передає Politeka.net , таку думку висловив політичний аналітик Олександр Кочетков на своїй сторінці в Facebook.

"РФ і Україна так довго були разом, що ФСБ/ГРУ може організувати в Україні серію терактів для дестабілізації ситуації і тиску на українську владу для примусу її до вигідних Кремлю рішень", - зазначив він.

Також він підкреслив, що подібні випадки не відбувалися під час президентства Петра Порошенка.





"Відсутність таких терактів у період президентства Петра Порошенка начисто перекреслює всю його «ура-патріотичну» риторику і підтверджує, що не публічно вони з Володимиром Путіним цілком ладнали", - вважає експерт.





За його словами, для Путіна складається відповідний момент, щоб «вирішити з Україною».

"Він обнулився і буде правити довічно, а в Росії бродіння і навіть протести, так що зовнішньополітична перемога буде дуже до місця", - вважає Кочетков.



За його словами, цей випадок може запустити цілу серію куди більш серйозних надзвичайних подій.

"На жаль, питання про те, наскільки готові наші спецслужби протистояти професійної терористичної загрози з боку РФ, є суто риторичним", - уклав він.