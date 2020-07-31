Глава ТКГ в Мінську Леонід Кравчук висловився про можливе надання особливого статусу для Донбасу

Свій коментар перший президент України дав "Суспільному".

На запитання інтерв'юера про те, на які кроки може піти Україна по окупованому Донбасу, Кравчук відповів:

"Ну, скажімо, особливий статус Донбасу. Я це не сприймаю, тому що мені незрозуміло, що це таке. Але я можу сприйняти не" особливий статус ", а" особливу систему управління "в цих регіонах. Це вже компроміс. Управління, але не статус. Значить, вже компроміс, ми вже шукаємо реальні підходи, щоб вирішити питання ", - запевнив Кравчук.

Також він згадав про закон про вільну економічну зону в цих районах і зазначив, що він міг би бути одним із стимулів відновлення Донбасу.

У той же час він підкреслив, що з ОРДЛО можна буде "домовитися", але не порушуючи територіальну цілісність України.

"А з питання особливого статусу, це вже якесь окреме держава буде, з якимись особливими політичними повноваженнями. Можемо домовитися, що вони можуть мати свою поліцію, свої внутрішні силові структури, можна дійти вже до армії, до прикордонників. Тоді це вже не буде територія в складі України ", - зазначив Кравчук.

Нагадаємо, глава української делегації в тристоронньої контактній групі (ТКГ) в Мінську, екс-президент Леонід Кучма подав у відставку.

Його місце вже погодився зайняти президент Леонід Кравчук.

Також ми повідомляли, що волонтер Роман Донік розкритикував призначення першого президента України главою ТКГ.

Він вирішив нагадати "збірну солянку досягнень" Кравчука.

"Він дозволив Чорноморському флоту РФ залишитися. Це він же дозволив Ощадбанку на*б*ти всіх з усіма радянськими заощадженнями на рахунках під час гайдаровскької реформи і в ході обміну грошей. Це він підписав відмову від прав на майно СРСР за кордоном, в якому явно була і наша частка", - зазначив Донік.

Раніше політичний та економічний експерт Тарас Загородній озвучив думку, що президент України Володимир Зеленський вчинив правильно, зателефонувавши Володимиру Путіну.

За його словами, немає ніякої гарантії, що "режим тиші" на Донбасі буде дотримуватися навіть після телефонної розмови Зеленського і Путіна. У той же час експерт упевнений, що рішення українського лідера зв'язатися з російським колегою було правильним.

Нагадаємо, "Вже майже 90 років, скільки можна?": волонтер засумнівалася у профпридатності Кравчука.

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