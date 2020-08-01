Лідер політичної сили «Перемога Пальчевського» вважає, що з квітучої Україну перетворили в економічно слабку державу

Про це Андрій Пальчевський сказав в ефірі телеканалу Україна 24.

«Давайте будувати нову країну – Велику Україну. Словосполучення «Велика Україна» настільки стало незвичним, тому що нас зробили маленькими за ці роки. А у нас була велика квітуча країна, а нас зробили маленькими, як географічно, так і економічно», - сказав підприємець.

Андрій Пальчевський заявив, що одним з його перших кроків на посаді мера Києва стане притягнення до відповідальності всіх, хто займається розкраданням бюджету столиці.

«Перші кроки на посаді мера Києва – це кадрова політика і передача справ міському прокурору, щоб всі розуміли, що вкрадені гроші – це відповідальність... Київський бюджет повинен стати генератором фінансової допомоги малозабезпеченим», - сказав Андрій Пальчевський.

Громадський діяч вважає, що необхідно зменшити розрив між багатими і бідними в Україні.

«Щоб зменшити розрив між багатими і бідними повинна бути економіка справедливості. Перерозподіл валового продукту зараз не витримує ніякої критики ... Надприбутки потрібно перевести на громадські потреби», - заявив Пальчевський.