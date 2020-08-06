Колишня народна депутатка Ірина Фаріон жорстко розкритикувала народну обраницю від партії "Слуга народу" Ірину Верещук за її слова про провідника українських націоналістів Степана Бандеру

Як передає Politeka, свою заяву щодо Верещук "свободівка" Фаріон оприлюднила на своєму Telegram-каналі.

На думку Фаріон, Верещук недостойно висловилася про Героя України Степана Бандеру.

"Коли чую цю дурну шавку від зелених слуг, що Верещук, то думаю: ось воно найбільше приниження і перетворення Дами в бабське політичне опудало. Ця примітивна панельна д*ра щось там гаркнула про Бандеру... Хіба є сенс їй, безмежно т*пій і оскотинілій, щось доводити. Хіба це хробачисько жіночого роду здатне зрозуміти ВЕЛИКІСТЬ Бандери?" - йдеться в повідомленні Фаріон.

На думку Фаріон, Верещук підтвердила правильність жорстоких методів Бандери по відношенню до ворогів України.

"З к*рвами не дискутують на теми Героїв, тому що вони просто не знають, що це і хто вони. Життя к*рвів плитке, заземлене, продажне. Поки повзають, то часом натикаєшся на них ногами. Їх царство – політична каналізація. Себто зеблазні" - додала "свободівка".

Як відомо, раніше Ірина Верещук заявила, что "політика держави має змінитися.

"Безумовно, Бандера став героєм для більшої частини суспільства, образом націоналізму... Та слід зрозуміти, що ця історична постать ніколи не знайде місця в українському пантеоні героїв. Бо історія, хоч як би ми нею "крутили", збрехати світу не дозволить", - заявила нардепка від "Слуги народу".

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