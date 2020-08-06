Одіозний російський політик Володимир Жириновський зробив чергову заяву про "входження" України до складу РФ
За його словами, такий сценарій стане можливим через політичну ситуацію в США.

"Зараз безвладдя. Трамп втрачає владу, Байден ще нічого не отримав", - заявив Жириновський.
Російський політик упевнений, що в ситуації, що склалася потрібно 
"Майбутнє тільки за одним, що вся Україна повернеться до складу Росії. В крайньому випадку Галичина, - можна всім зібратися в Москві - і поляки, і НАТО, і ми скажемо: добре, Львів-столиця незалежної держави Галичина. В ЄС беріть, в НАТО беріть, інші області-Новоросія, Малоросія - до складу Росії. Не захочуть — нехай будуть окремо, але там буде Російська мова головна і ніякого входження в НАТО або в ЄС", - заявив він.

Володимир Жириновський

Варто відзначити, що подібні заяви з боку Жириновського вже не рідкість.
 
Раніше він висловив упевненість в тому, що Україна обов'язково увійде до складу Російської Федерації.

Більше того, депутат нелегітимної Державної Думи додав, що українці нібито давно самі мріють про це.

Володимир Жириновський

За його словами, українці нібито втомилися від того, що діється в Україні і їм дуже потрібна допомога РФ, тому кожен буде радий, коли "возз'єднаються російський і український народ".

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Також Жириновський озвучив своє припущення про те, що Україна припинить своє існування в 2024 році і стане притулком для біженців. За його словами, Володимир Зеленський-останній президент незалежної України.

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