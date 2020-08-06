Більше того, депутат нелегітимної Державної Думи додав, що українці нібито давно самі мріють про це.

За його словами, українці нібито втомилися від того, що діється в Україні і їм дуже потрібна допомога РФ, тому кожен буде радий, коли "возз'єднаються російський і український народ".

Також Жириновський озвучив своє припущення про те, що Україна припинить своє існування в 2024 році і стане притулком для біженців. За його словами, Володимир Зеленський-останній президент незалежної України.

Нагадаємо, що Жириновський у нападі істерики "зменшив" Україну до трьох міст

Як повідомляла Politeka, Жириновський знайшов винних усіх бід Росії в Україні і поплатився.

Також Politeka писала, несамовитий Жириновський знайшов нового ворога на карті світу.