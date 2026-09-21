Доплати для пенсіонерів в Вінницькій області після досягнення 70 років нараховуються автоматично, однак є чіткі обмеження щодо розміру пенсії та працевлаштування.

Доплати для пенсіонерів у Вінницькій області нараховуються щомісяця після досягнення 70-річного віку, однак сума виплати залежить від віку та сукупного доходу людини.

Як повідомляє Пенсійний фонд України, вікові надбавки призначаються автоматично на підставі відомостей, які вже містяться в реєстрі фонду. Тож пенсіонерам у Вінницькій області нікуди не потрібно звертатися чи подавати окремі заяви.

Скільки доплачують після 70 років

Базовий розрахунок наступний. Після настання 70 років щомісячна доплата в Вінницькій області становить 300 гривень — за рік це додаткові 3 600 гривень. Далі сума зростає разом із віком.

Після 75 років загальна сума щомісячної надбавки сягає 456 гривень. А коли людина досягає 80-річчя, до виплати дають ще 114 гривень, після чого підсумкова щомісячна доплата досягає 570 гривень.

Головна умова — розмір доходу

Надбавка нараховується лише тим, чий сукупний щомісячний дохід разом з усіма іншими надбавками не перевищує 10 340 гривень. Якщо пенсія разом із доплатою виходить за цю межу, розмір виплати коригується.

Окреме обмеження діє для тих, хто продовжує офіційно працювати. Пенсіонерам з офіційним працевлаштуванням вікову доплату не нараховують. Отримувати її можна лише після офіційного звільнення з роботи.

Які ще виплати доступні пенсіонерам у Вінницькій області

Крім вікових доплат, законодавство передбачає інші механізми збільшення виплат. Наприклад, самотні пенсіонери віком від 80 років, які за медичними показаннями потребують регулярного догляду, хмають право на щомісячну компенсацію близько 1 000 гривень.

Також працює доплата за понаднормовий страховий стаж: за кожен повний рік понад норму нараховують надбавку, розмір якої залежить від індивідуальних показників пенсіонера ї в окремих випадках може сягати 700 гривень на місяць.

Чи потрібно звертатися по надбавку

Вікова надбавка призначається автоматично, тож отримувачам не треба ходити у відділення Пенсійного фонду чи подаваті документи. Головне — бути в курсі про сукупний дохід: якщо сума пенсії разом із доплатою перевищить встановлену межу, виплату скорігують.

Раніше Politeka повідомляла, доплати для пенсіонерів у Вінницькій області: у ПФУ розповіли, від чого залежить розмір надбавки за стаж.