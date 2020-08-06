Президент Білорусі Олександр Лукашенко відверто розповів про те, хто винен в анексії українського Криму Росією

Так, у новому інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону білоруський президент зізнався, що вважає, що Крим росіянам здала саме українська влада.

"Я знаю, Крим могло здати тільки керівництво країни. Ну, а як інакше", - заявив політик.

Він також заявив, що в разі опору росіяни не почали б стріляти в Криму.

Крім того, Лукашенко заявив, що сам би він не став здавати півострів без бою.

"Я б воював за Крим! Там би тисячі людей лягли!",- заявив він.

Водночас він додав, що не став би відкривати вогонь першим, назвавши такую стратегію дурницею.

Президент Білорусі вважає, що в 2014 році Україні потрібно було діяти рішуче і жорстко, щоб не допустити захоплення Криму.

"Якби ви зайняли жорстку позицію - ніякої б стрільби не було... Але вони висадилися і пішли до перешийка через Сімферополь. Під ваші оплески. Вони оточили кілька ваших баз-а ви навіть не повилазили з цих баз. Ви як сиділи там спали, так і спали", - обурився Лукашенко діями українців.

Він також розкритикував тодішнього в. о. президента Олександра Турчинова.

"Він хто- наймит із Заходу чи керівник країни? Хіба так захищають свою землю?.. Я себе б так не повів", - додав президент.

Нагадавши, Лукашенко переборщив з відвертістю і видав все, що думає про Зеленського і Путіна: «Мені його шкода».

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