Моніторингова місія ОБСЄ в Україні вперше не зареєструвала порушень режиму припинення вогню на Донбасі

Як передає Politeka.net, дані опубліковані на сайті Спеціальної моніторингової місії організації.



"Вперше з того часу, як місія почала систематичний збір даних, в Донецькій і Луганській областях не зафіксовано порушень режиму припинення вогню", — йдеться у звіті.

Зазначимо, що збір даних почав здійснюватися з 2015 року.

Також з 00: 01 27 липня і до кінця звітного періоду СММ зафіксувала в цілому 251 порушення режиму припинення вогню, але жертв зафіксовано не було.

Нагадаємо, режим повного припинення вогню на Донбасі був оголошений 27 липня.

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За його словами, потрібно шукати шляхи вирішення конфлікту на Донбасі, і уточнив, що мова йде не про прямі переговори.

Також ми повідомляли, що Директор Українського інституту аналізу та менеджменту політики Руслан Бортник скептично поставився до перемир'я на Донбасі.

На думку експерта, для того, щоб перемир'я тривало якомога довше, необхідно враховувати ряд речей.

Зокрема, треба відновити роботу СЦКК за участю представників ЗСУ, російських військових, а також представників ОБСЄ і ОРДЛО. Крім того, необхідно узгодити план заходів політичного врегулювання, якщо перемир'я буде успішним. Бортник переконаний в тому, що працює політичне врегулювання - кращий механізм зупинки збройного конфлікту, він просто втратить сенс.

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