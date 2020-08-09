Президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів про лист, який отримав від Володимира Путіна після скандалу з бойовиками

Як повідомляє Politeka.net, 9 серпня глава держави поділився подробицями зі ЗМІ на виборчій дільниці після голосування.

29 липня правоохоронці затримали біля Мінська понад 30 бойовиків з російської приватної військової компанії "Вагнера". За словами Олександра Лукашенка, незабаром Володимир Путін надіслав йому листа "на п'яти сторінках", в якому детально описав ситуацію із затриманими людьми. Силовики вивчають інформацію, отриману від президента РФ.

"Зараз наш Слідчий комітет розглядає ці факти. Що стосується перспективи, якщо хтось чекає, що у нас абсолютно зіпсувалися відносини з Росією - помиляєтеся!"- зазначив Олександр Лукашенко.

Він додав, що прокурори з Росії та України поки не приїхали до Білорусі вирішувати долю затриманих росіян. За словами Лукашенка, його не цікавить, що третя сторона спровокувала цю ситуацію - білоруси будуть розбиратися за фактом. Президент Білорусі також розповів про телефонну розмову з Путіним:

"Так, я дорікнув Росії, що вони перейшли з братніх на партнерські відносини. Чітко було заявлено президентом Росії: "Ми будемо будувати з вами братські відносини".

Варто відзначити, що Володимир Зеленський теж поговорив з Лукашенком по телефону і заявив, що сподівається на передачу Україні бойовиків з РФ, які брали участь у збройному конфлікті на Донбасі.

Нагадаємо, Лукашенко натякнув на провал плану Путіна по Україні: "Москва сама штовхає...".

Також Politeka повідомляла, що Лукашенко дивно підтримав Україну на Донбасі.

Раніше Politeka писала про те, як Лукашенко вибухнув погрозами на адресу Кремля: "до Владивостока буде важко".