У Києві стартували офіційні заходи з нагоди 29-ї річниці Незалежності України
Про це пише Politeka.net.
Зокрема, глава держави Володимир Зеленський разом зі своєю дружиною Оленою, яка вперше вийшла в люди після важкої хвороби, взяли участь в урочистих заходах.
Спершу президент з першою леді поклали квіти до монумента, присвяченого полеглим захисникам України, після чого Володимир Зеленський почав виступати з промовою на Софійській площі.
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Центр столиці, де повинні пройти заходи, ретельно охороняють поліцейські. Силовики також перекрили вулиці для необхідного транспорту та пішоходів.
За інформацією журналістів, уздовж алеї Героїв Небесної Сотні на вулиці Інститутській в даний час, крім правоохоронців, працюють комунальники. Вони запалюють лампадки біля портретів загиблих героїв.
А біля Софійської та Михайлівської площ встановлені металеві рамки з металошукачами, а вздовж вулиці Володимирської силовики поставили огорожу.
Заради безпеки в центрі міста чергують бригади швидких, пожежників, а також представники поліції діалогу.
Раніше перша леді Олена Зеленська розповіла, як перехворіла китайським вірусом. Дружина президента майже два місяці не з'являлася на публіці, а сім'я тримала в секреті всі деталі її хвороби.
За її словами, в перші дні ніяких симптомів вона не відчувала, а потім злягла з високою температурою і запаленням легенів.
Зеленська зазначила, що хоча зараз у неї і виробилися антитіла до небезпечного китайського вірусу, вона продовжує нібито носити захисну маску в громадських місцях. "У нашому суспільстві зараз є особливі правила і нові стандарти етики. І я ношу маску з поваги до оточуючих", - підкреслила вона.
Але на сьогоднішніх офіціальних заходах перша леді з'явилася без засобів захисту.
Нагадавши, Олена Зеленська в жалобі вперше здалася на людях після хвороби, з'явилися фото.
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