Перша леді майже два місяці не з'являлася на публіці

У Києві стартували офіційні заходи з нагоди 29-ї річниці Незалежності України

Про це пише Politeka.net.

Зокрема, глава держави Володимир Зеленський разом зі своєю дружиною Оленою, яка вперше вийшла в люди після важкої хвороби, взяли участь в урочистих заходах.

Спершу президент з першою леді поклали квіти до монумента, присвяченого полеглим захисникам України, після чого Володимир Зеленський почав виступати з промовою на Софійській площі.

Центр столиці, де повинні пройти заходи, ретельно охороняють поліцейські. Силовики також перекрили вулиці для необхідного транспорту та пішоходів.

За інформацією журналістів, уздовж алеї Героїв Небесної Сотні на вулиці Інститутській в даний час, крім правоохоронців, працюють комунальники. Вони запалюють лампадки біля портретів загиблих героїв.

А біля Софійської та Михайлівської площ встановлені металеві рамки з металошукачами, а вздовж вулиці Володимирської силовики поставили огорожу.

Заради безпеки в центрі міста чергують бригади швидких, пожежників, а також представники поліції діалогу.

Раніше перша леді Олена Зеленська розповіла, як перехворіла китайським вірусом. Дружина президента майже два місяці не з'являлася на публіці, а сім'я тримала в секреті всі деталі її хвороби.

За її словами, в перші дні ніяких симптомів вона не відчувала, а потім злягла з високою температурою і запаленням легенів.

Зеленська зазначила, що хоча зараз у неї і виробилися антитіла до небезпечного китайського вірусу, вона продовжує нібито носити захисну маску в громадських місцях. "У нашому суспільстві зараз є особливі правила і нові стандарти етики. І я ношу маску з поваги до оточуючих", - підкреслила вона.

Але на сьогоднішніх офіціальних заходах перша леді з'явилася без засобів захисту.

Нагадавши, Олена Зеленська в жалобі вперше здалася на людях після хвороби, з'явилися фото.

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