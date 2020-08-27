"Сенатор" РФ Сергій Цеков звернувся до президента України з цинічною вимогою

Зокрема, він заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито повинен вирішити питання визнання півострова Крим російським.

Представник країни-агресора зажадав, щоб вище українське політичне керівництво створило для цього спеціальний майданчик, таким чином Зеленський начебто зможе вирішити долю Криму, потрібно лише визнати його російським.

"Всі розмови і гіпотези щодо повернення Криму до складу України неспроможні. Цього ніколи не буде і ніхто у нас в країні цього не допустить. Зеленському потрібно задуматися над створенням в Україні політичного дискусійного майданчика, який займеться питаннями налагодження добросусідських і партнерських відносин з Росією і виробленням рішень за визнанням російського статусу Криму",- сказав Цеков.

За його словами, створення будь-якого іншого майданчика, кінцевою метою якого не є визнання Криму "частиною" Росії, – це нібито марна трата часу, адже Крим є "законною територією Росії".

"Не варто навіть і намагатися. Всі подібні безперспективні ініціативи київської влади проваляться, не встигнувши початися. Ніхто в цивілізованому світі не буде обговорювати Крим, так як усвідомлюють очевидний факт, що це законна і історична територія Росії",- висловився "сенатор" окупантів.

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