Голова виконавчого комітету Ради реформ України Михайло Саакашвілі може опинитися за ґратами

Зокрема, виявилося, що колишній глава держави в Грузії знаходиться в розшуку, тому його чекають арешт і в'язниця.

Про це розповіла журналістам міністр юстиції Грузії Тея Цулукіані, коментуючи заяву Саакашвілі про повернення до Грузії.

"Ми, звичайно ж, будемо вітати, якщо Михайло Саакашвілі знайде в собі сили і приїде до Грузії. Його чекає процедура затримання на кордоні і грузинська в'язниця", - запевнила Цулукіані.

Представниця Мін'юсту додала, що Саакашвілі перебуває в розшуку, щодо нього судом було винесено кілька вироків.

Також раніше повідомлялося, що Михайло Саакашвілі заявив, що повертається до Грузії. Також він назвав Україну своїм другим домом і подякував долі за всі події останніх семи років, які він пережив тут.

"За ці сім років не було жодного дня, щоб я не цікавилася Грузією, і я точно знаю, що моя робота на посаді президента і багато, що ми створили сьогодні, досі зберігається і працює, але в той же час, коли я чую Грузинські новини, і я знаю, що я розумію і знаю, що ми можемо жити набагато краще і кожен грузин може бути багатим, і ми можемо це зробити разом! Я повертаюся!", - заявив екс-президент Грузії.

Нагадаємо, Саакашвілі повідав про містичне нещастя:"потиснув руку - перелом у п'яти місцях".

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