Президент України Володимир Зеленський не виконує свої обіцянки перед народом

Як передає Politeka.net, таку думку озвучив колишній радник глави РФ Андрій Ілларіонов в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)



За його словами, майже всі обіцянки, які давав Зеленський перед виборами, так і залишилися обіцянками.

"Його ніхто не тягнув за язик. Він сам про це сказав. Ми раз по раз бачимо, що ті обіцянки, що він зробив, і яким повірили українці (не виконані - ред.) ... я не буду говорити про "весна прийде і будемо садити". І хто посаджений?.. Де виконання цих обіцянок? Це контракт його з українським народом", - підкреслив Ілларіонов.

Також він упевнений, що ставлення президента до народу має зміниться.

"Те, що він добре ставиться до своєї дружини, чудово. Те, що він любить своїх дітей, чудово. Але якщо ти стаєш президентом, у тебе твоїми родичами стають всі громадяни країни і ти повинен переживати за них так само як за своїх близьких", - зазначив політик.

Раніше ми повідомляли, що телеведучий Олександр Масляков висловився про перший рік президентства Володимира Зеленського.

За його словами, за час правління Зеленського, Україна майже ніяк не змінилася.

"На мій погляд, мало що змінилося на Україні, на превеликий мій жаль. Не знаю, не спостерігаю, чесно кажучи, докладно. Але, мені здається, говорити про те, що проблеми відразу або протягом року пішли кудись, і незалежна Україна на чолі з незалежним президентом Зеленським розцвіла,-такого відчуття немає", - зазначив він.

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