Ще один комік побореться за крісло мера українського міста від партії "Слуга народу"

Як стало відомо, політична сила президента вирішила висунути на посаду мера Тернополя гумориста, сценариста, капітана команди КВК V. I. P., учасника проекту «Студії 95» «Бійцівський клуб» Віктора Гевко. Про це було оголошено в понеділок, 31 серпня, під час з'їзду партії.

На з'їзді виступив і президент Володимир Зеленський. Він визнав, що минулий рік для «Слуги народу» видався непростим.

"Згадайте, скільки було бруду і брехні на Вашу адресу. Вас називали і "зеленими кнопочками" і "шаленим принтером" - я пишаюся цим. Говорили, що до влади прийшли "тамади", щось говорили про фотографів - все це не згадають наступні покоління, залишаться тільки наші справи", – звернувся глава держави до представників партії.

Всього на з'їзді партії були представлені кандидати в мери 23 міст України.

Нагадаємо, що місцеві вибори заплановані на 25 жовтня цього року.

Зазначимо, що Гевко – не єдиний комік серед кандидатів у мери від президентської партії. Так, Раніше гуморист Олег Філімонов підтвердив, що балотуватиметься в мери Одеси.

Народний артист України, а також бізнесмен Філімонов вирішив стартувати на місцевих виборах від провладної партії "Слуга народу".

Як розповів шоумен, таку пропозицію йому зробив особисто президент України Володимир Зеленський. Він уточнив, що три місяці тому глава держави запросив його з дружиною в офіс президента і під час обіду зробив пропозицію. Філімонов довго все зважував, але в підсумку все-таки вирішив, що братиме участь у виборах.

Нагадавши, відомий шоумен стане кандидатом на пост мера Одеси: "запропонував особисто Зеленський".

Як повідомляла Politeka, шоумену Філімонову пригадали невдалий жарт про Крим, відео.

Також Politeka писала, що посилення карантину: у "слузі народу" розкрили плани, "Такого люди не витримають...".