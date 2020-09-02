Виключення з фракції "Слуга народа" нардепа Гео Лероса - це це не просто узурпація влади, а "лукашенізація" країни
Як передає Politeka, таку думку висловив політичний експерт Андрій Смолій на своїй сторінці в соцмережі.
Він нагадав, що Гео Лероса 1 вересня виключили з фракції "Слуга народу". При цьому, за словами експерта, дане рішення "продавив" особисто президент України Володимир Зеленський, який дав доручення главі фракції Давиду Арахамії.
Крім того, за словами Смолія, Зеленський особисто тиснув на депутатів, які не хотіли підписувати виключення Гео Лероса із фракції.
"Справа не в Леросі. У мене до нього купа питань і купа претензій, як до депутата від СН. Але сама суть підлості влади та особисто глави держави тут продемонстрована на всі 100%. Президент країни замість обов‘язків згідно Конституції займається тим, що виганяє нардепів за критику в свою адресу. Офіс президента у своєму намаганні закрити всім рота перевершив себе. Це вже не просто узурпація. Це лукашенізація країни, коли за критику та іншу позицію весь ОП займається тим, щоб вижити з фракції одного нардепа", - написав Смолій.
На думку експерта, такі кроки не здатні "закрити комусь рота", а лише прокладуть "ще одну ланку в делегітимізації влади".
"А далі Лероса можуть позбавити мандату. Якщо цього захоче Зеленський", - додав політолог.
Як відомо, 1 вересня стало відомо, що Гео Лероса виключили з фракції "Слуга народу". Відомо, що це сталося після критики Лероса на адресу президента і глави ОП Єрмака, якого Лерос звинуватив в роботі на користь російських спецслужб.
Нагадаємо, Гео Лерос жорстко відповів "слугам народу" на виключення з фракції: "Мільйони людей вийдуть на вулиці і...".
Раніше Politeka писала, що Гео Лерос влаштував демарш Зеленському прямо з трибуни Верховної Ради: "Ви стали порожнім місцем".
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Також Politeka повідомляла, що Гео Лерос заявив, що "слуги народу" “призначили" Верещук технічним кандидатом для Кличка.