Політика зовсім понесло не в ту сторону

Російський політик Володимир Жириновський вибухнув погрозами у бік України, Прибалтики та Польщі

Зокрема, скандальний політик відреагував погрозами на підтримку Україною, Польщею та Прибалтикою протестувальників у Білорусі. При цьому він виступив з пропозицією про те, що Росія повинна почати масштабні військові навчання на західних кордонах, пригнавши туди танки.

Така заява прозвучала від нього в одному з ефірів для пропагандистських ЗМІ.

При цьому він заявив, що Росія повинна поспішити і врятувати Білорусь, покаравши тих, хто їй загрожує. Правда, хто саме, скандаліст не уточнив.

Крім того, він озвучив звинувачення у бік України, Литви і Польщі, заявивши, що в Білорусь нібито пробралися диверсанти, тому РФ повинна їх усіх нейтралізувати і заарештувати.

«В Україні є табори, де готують екстремістів і радикалів, для відправки в Білорусь, нам потрібно знищити їхні табори», — говорить російський політик.

Жириновський закликав привести російську армію в повну боєготовність, щоб продемонструвати Києву, Вільнюсу і Варшаві, з ким вони мають справу.

«Ми повинні оголосити військові навчання із захоплення України. Те ж саме з Польщею, тисячі танків підігнати до польського, литовського та українського кордону», - підсумував неадекватний російський політик.

Нагадаємо, що Жириновський у нападі істерики "зменшив" Україну до трьох міст.

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